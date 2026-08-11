Papa León XIV expresa su solidaridad con Colombia en medio de emergencia por terremoto de 7,4

El papa León XIV expresó este martes su dolor por las víctimas y daños materiales que ha causado el terremoto en Colombia y mostró su gratitud a todos "a cuantos con generosa entrega, trabajan en las labores de búsqueda, socorro y asistencia a los damnificados". El papa "ofrece sufragios por el eterno descanso de los fallecidos y eleva al señor sus oraciones por la pronta recuperación de los afectados por esta tragedia", se lee en el mensaje.

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El cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, envió en nombre del pontífice, un telegrama al arzobispo de Cartagena y presidente de la Conferencia Episcopal, Francisco Javier Múnera Correa, en el que asegura que León XIV está "vivamente apenado al conocer la dolorosa noticia del terremoto que ha afectado gravemente varias zonas de Colombia, causando víctimas y numerosos heridos, así como graves daños materiales, incluso a muchas iglesias".

Asimismo, pide que transmita el sentido pésame "a los familiares que, en esta hora de profundo dolor, lloran la pérdida de sus seres queridos" y de igual modo, "asegura su cercanía espiritual y manifiesta su gratitud a cuantos con generosa entrega, trabajan en las labores de búsqueda, socorro y asistencia a los damnificados".



Emergencia sacude a Colombia tras terremoto de 7,4

El terremoto de magnitud 7,4 deja al menos 169 muertos y centenares de heridos y un número no contabilizado de desaparecidos, así como decenas de edificios colapsados y graves daños en hospitales, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte, principalmente en el centro y oeste del país. El país amanece este martes con la atención puesta sobre las regiones que resultaron afectadas.



El movimiento tuvo su origen en inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y fue sentido en diferentes zonas del centro y el occidente de Colombia. Durante las horas posteriores al sismo principal, los organismos de socorro concentraron sus esfuerzos en la búsqueda de personas que podrían permanecer atrapadas bajo estructuras, la atención de los heridos y la revisión de viviendas, hospitales, vías y demás infraestructura que pudo haber sufrido daños.

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Las regiones del Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas concentran buena parte de los reportes de daños. Pereira, Cali, Manizales, Armenia, Quibdó y varios municipios de estos departamentos han registrado afectaciones en edificaciones, viviendas, carreteras, hospitales, servicios públicos y sistemas de transporte. El presidente Abelardo de la Espriella declaró el estado de emergencia y se comprometió a llevar a cabo una operación de rescate coordinada.

EFE