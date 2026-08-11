En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
TERREMOTO EN COLOMBIA
DONACIONES TRAS TERREMOTO
ECOPETROL
DON LUIS
EL RASTRO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Papa León XIV expresa su solidaridad con Colombia en medio de emergencia por terremoto de 7,4

Papa León XIV expresa su solidaridad con Colombia en medio de emergencia por terremoto de 7,4

A través de un mensaje enviado por el cardenal Pietro Parolin, expresó sus oraciones por los fallecidos y los afectados. Además, pide que transmita el sentido pésame "a los familiares que, en esta hora de profundo dolor, lloran la pérdida de sus seres queridos".

Por: EFE
Actualizado: 11 de ago, 2026
Comparta en:
Papa León XIV expresa su solidaridad con Colombia en medio de emergencia por terremoto de 7,4
Papa León XIV expresa su solidaridad con Colombia. -
Getty Images/ AFP

El papa León XIV expresó este martes su dolor por las víctimas y daños materiales que ha causado el terremoto en Colombia y mostró su gratitud a todos "a cuantos con generosa entrega, trabajan en las labores de búsqueda, socorro y asistencia a los damnificados". El papa "ofrece sufragios por el eterno descanso de los fallecidos y eleva al señor sus oraciones por la pronta recuperación de los afectados por esta tragedia", se lee en el mensaje.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, envió en nombre del pontífice, un telegrama al arzobispo de Cartagena y presidente de la Conferencia Episcopal, Francisco Javier Múnera Correa, en el que asegura que León XIV está "vivamente apenado al conocer la dolorosa noticia del terremoto que ha afectado gravemente varias zonas de Colombia, causando víctimas y numerosos heridos, así como graves daños materiales, incluso a muchas iglesias".

Últimas Noticias

Condenan a muerte al exdictador sirio Bashar al-Assad: juez mencionó tortura y muerte de niños
MUNDO

Condenan a muerte al exdictador sirio Bashar al-Assad: juez mencionó tortura y muerte de niños

Estos son los países que han expresado su solidaridad a Colombia: EE. UU. dará US$15,5 millones
MUNDO

Estos son los países que han expresado su solidaridad a Colombia: EE. UU. dará US$15,5 millones

Asimismo, pide que transmita el sentido pésame "a los familiares que, en esta hora de profundo dolor, lloran la pérdida de sus seres queridos" y de igual modo, "asegura su cercanía espiritual y manifiesta su gratitud a cuantos con generosa entrega, trabajan en las labores de búsqueda, socorro y asistencia a los damnificados".

Emergencia sacude a Colombia tras terremoto de 7,4

El terremoto de magnitud 7,4 deja al menos 169 muertos y centenares de heridos y un número no contabilizado de desaparecidos, así como decenas de edificios colapsados y graves daños en hospitales, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte, principalmente en el centro y oeste del país. El país amanece este martes con la atención puesta sobre las regiones que resultaron afectadas.

El movimiento tuvo su origen en inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y fue sentido en diferentes zonas del centro y el occidente de Colombia. Durante las horas posteriores al sismo principal, los organismos de socorro concentraron sus esfuerzos en la búsqueda de personas que podrían permanecer atrapadas bajo estructuras, la atención de los heridos y la revisión de viviendas, hospitales, vías y demás infraestructura que pudo haber sufrido daños.

Publicidad

Las regiones del Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas concentran buena parte de los reportes de daños. Pereira, Cali, Manizales, Armenia, Quibdó y varios municipios de estos departamentos han registrado afectaciones en edificaciones, viviendas, carreteras, hospitales, servicios públicos y sistemas de transporte. El presidente Abelardo de la Espriella declaró el estado de emergencia y se comprometió a llevar a cabo una operación de rescate coordinada.

EFE

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Papa León XIV

Terremotos

Chocó

Servicio Geológico Colombiano

Publicidad

Publicidad

Publicidad