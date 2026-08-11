Estos son los bancos que cerrarán oficinas hoy, 11 de agosto, tras el terremoto de 7,4 en el Chocó

El terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia durante la mañana del lunes 10 de agosto dejó una emergencia que se extiende a varios departamentos del país. Mientras los organismos de socorro continúan buscando personas entre los escombros, distintas entidades bancarias también han tenido que modificar su operación debido a los daños ocasionados por el movimiento telúrico. Banco de Bogotá, Banco Popular, Banco de Occidente y Davivienda anunciaron cierres preventivos en zonas afectadas, mientras avanzan las inspecciones de seguridad y las labores de atención a la emergencia.



Los bancos que cerrarán sus oficinas hoy, 11 de agosto, tras terremoto de 7,4

Bancolombia no prestará servicio en 42 oficinas

Bancolombia informó que varias de sus oficinas permanecerán cerradas temporalmente como consecuencia de las condiciones generadas por el terremoto. La entidad indicó que en el sur del país mantiene abiertas 46 oficinas para clientes particulares y empresariales, mientras que otras 42 fueron cerradas de manera temporal para evaluar su estado. Entre las zonas señaladas se encuentran Antioquia, Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. En Antioquia, por ejemplo, Bancolombia informó el cierre de las oficinas de El Peñol, ubicada en la carrera 16 número 2-47, y Jardín, en la calle 9 número 3-33, durante este martes 11 de agosto. La entidad también señaló que, de manera temporal, no podrá recibir transacciones con cheques en oficinas de Armenia, Manizales, Pereira, Cali, Buenaventura y Quibdó.

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Temporalmente no prestaremos servicio en algunas de nuestras sucursales de las zonas impactadas. Conócelas aquí https://t.co/qNV9FA2anE



Queremos garantizar que nuestras operaciones en las oficinas sean seguras… pic.twitter.com/crJv7erYvB — Bancolombia (@Bancolombia) August 11, 2026

Davivienda cerró oficinas en cinco departamentos

En el caso de Davivienda, la entidad anunció que las oficinas físicas en el "Valle del Cauca, Cauca, Quindío, Risaralda y Caldas, permanecerán cerradas temporalmente". Para quienes necesiten realizar operaciones durante el cierre, Davivienda mantiene habilitados sus canales digitales y cajeros automáticos. La entidad indicó que los clientes pueden hacer retiros y consultas en su red de cajeros y también utilizar cajeros de otras entidades, cuyos costos asociados a los retiros serán reintegrados por el banco, según su información. La aplicación de Davivienda y su plataforma web continúan disponibles para operaciones como transferencias, pagos y consultas. El banco también aseguró que sus tarjetas débito y crédito continúan funcionando.



🚨¡Importante!🚨 Seguimos atentos a la situación actual del país y estaremos informando cualquier novedad por nuestros canales oficiales. pic.twitter.com/8yjkOpZrMR — Banco Davivienda (@Davivienda) August 10, 2026

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Banco de Bogotá suspendió atención en tres departamentos

Banco de Bogotá también adoptó medidas de contingencia después del terremoto. La entidad informó que, como parte de las acciones destinadas a revisar las condiciones de seguridad de sus instalaciones, las oficinas ubicadas en Caldas, Quindío y Risaralda no prestarán servicio hasta nuevo aviso. El cierre afecta especialmente a zonas del Eje Cafetero, una de las regiones donde el terremoto produjo daños en edificaciones y dejó un número importante de víctimas. El banco no señaló, en el comunicado citado, una fecha determinada para la reapertura de las oficinas y la atención presencial dependerá de las verificaciones que se realicen en cada instalación.

En momentos difíciles, #NuestroLugarEsContigo. 💙 Expresamos nuestra solidaridad con las familias afectadas por el sismo y disponemos de medidas para cuidar a nuestros clientes y colaboradores.

Consulta los canales e información habilitada. 📲 pic.twitter.com/HOEAJZVnjw — Banco de Bogotá (@BancodeBogota) August 10, 2026

Banco Popular mantiene cierres preventivos en Chocó, Valle y Eje Cafetero

Banco Popular también anunció la suspensión preventiva de la atención en oficinas de Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero, mientras se realizan las revisiones correspondientes para determinar si las instalaciones pueden continuar funcionando. La entidad precisó que en Cali mantiene atención presencial únicamente en la oficina de Unicentro, mientras se verifica el estado de las demás sedes de la ciudad. En el resto del país, según el banco, las oficinas continúan funcionando normalmente.

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La entidad recomendó a sus clientes verificar las condiciones de seguridad antes de acudir a un cajero o punto de atención. Para retiros en efectivo, también se encuentran disponibles los cajeros de la Red Aval, integrada por Banco Popular, Banco de Bogotá, AV Villas y Banco de Occidente. Además, los clientes pueden utilizar cajeros con o sin tarjeta y acudir a corresponsales bancarios ubicados en establecimientos como Grupo Éxito y supermercados D1. Los canales digitales del Banco Popular permanecen habilitados para consultas y transacciones, al igual que su línea de atención telefónica.



Banco de Occidente también cerró oficinas en cinco departamentos

Banco de Occidente informó que algunas de sus oficinas permanecerán temporalmente cerradas en Risaralda, Quindío, Caldas, Valle del Cauca y Cauca. La decisión fue tomada mientras equipos especializados realizan las evaluaciones de las instalaciones que resultaron afectadas o que requieren una revisión posterior al terremoto. El banco señaló que las oficinas serán habilitadas nuevamente únicamente cuando se confirme que cuentan con las condiciones necesarias para atender al público. Mientras tanto, los clientes tienen disponibles la aplicación del Banco de Occidente, el portal de banca para personas, la red de cajeros automáticos, corresponsales y otros canales de atención. La entidad también habilitó sus líneas de atención telefónica y WhatsApp para resolver inquietudes relacionadas con sus servicios.

El Banco de Occidente informa:

Expresamos nuestra solidaridad con las personas, familias y comunidades afectadas por el sismo registrado esta mañana en el país. Acompañamos especialmente a quienes han sufrido afectaciones.

Abrimos hilo 👇 — Banco de Occidente (@Bco_Occidente) August 11, 2026

Tenga en cuenta que la situación podría cambiar durante las próximas horas a medida que avancen las evaluaciones de las estructuras y las autoridades actualicen el reporte de daños provocado por el terremoto del 10 de agosto.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co