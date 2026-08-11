Resultados de Caribeña Día hoy, martes 11 de agosto de 2026: números ganadores del último sorteo

El sorteo de Caribeña Día realiza este martes 11 de agosto de 2026 una nueva jornada dentro del calendario de las apuestas permanentes en Colombia. Una vez finaliza la extracción oficial, el operador publica el número ganador y la quinta cifra a través de sus canales autorizados para que quienes registraron una jugada puedan verificar si la combinación coincide con la información consignada en su comprobante.

Como sucede en cada edición, el proceso se desarrolla bajo los procedimientos establecidos para garantizar la transparencia del sorteo. Antes de iniciar cualquier trámite de reclamación, es importante revisar que las cuatro cifras impresas en el tiquete coincidan exactamente con el resultado oficial y, en las modalidades que la contemplan, verificar también la quinta cifra.

Resultados de Caribeña Día del 11 de agosto de 2026

Luego de finalizar la extracción correspondiente a este martes, estos son los resultados oficiales del sorteo:



Número ganador: 5511

5511 Quinta cifra: 7

¿A qué hora juega Caribeña Día?

El sorteo de Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m., incluidos domingos y festivos.



La programación de la modalidad nocturna es la siguiente:



Caribeña Noche: de lunes a sábado a las 10:30 p.m.

Caribeña Noche: domingos y festivos a las 8:30 p.m.

Los resultados oficiales se publican poco después de finalizar cada extracción mediante los canales autorizados del operador.



¿Cómo funciona Caribeña Día?

Caribeña Día pertenece a la modalidad de apuestas permanentes o chance. Para participar, cada persona debe seleccionar una combinación de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999, establecer el valor de la apuesta y registrarla en un punto de venta autorizado o mediante las plataformas habilitadas.

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Durante el sorteo se obtiene una combinación ganadora de cuatro cifras y una quinta balota complementaria. Esta última hace parte del resultado oficial y aplica únicamente para las modalidades que incluyen esta opción dentro del plan de premios.

Modalidades de juego disponibles

Caribeña Día ofrece diferentes opciones de participación:



Cuatro cifras directo o superpleno.

Cuatro cifras combinado.

Tres cifras directo.

Tres cifras combinado.

Dos cifras o "pata".

Una cifra o "uña".

Cada modalidad cuenta con reglas específicas de premiación, por lo que se recomienda revisar cuidadosamente la información registrada en el comprobante antes de comparar el resultado oficial.

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¿Cómo reclamar un premio?

El procedimiento de cobro depende del valor obtenido.

Para premios inferiores a 48 UVT, el ganador debe presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad y una copia legible de la cédula.

Cuando el premio se encuentra entre 48 y 181 UVT, además de los documentos anteriores, será necesario diligenciar el formulario SIPLAFT.

Si el premio es igual o superior a 182 UVT, también deberá presentarse una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad no mayor a 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia electrónica conforme a los procedimientos establecidos por el operador.

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Los premios que superen el límite fijado por la legislación colombiana para las apuestas permanentes están sujetos a la retención correspondiente por concepto de ganancias ocasionales.

Los premios obtenidos en Caribeña Día pueden reclamarse dentro del plazo previsto por la legislación colombiana. En términos generales, el ganador dispone de un año contado a partir de la fecha del sorteo para realizar el trámite de cobro. Una vez vencido ese término, el derecho a reclamar el premio expira.

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Para evitar inconvenientes durante la verificación y reclamación, se recomienda consultar los resultados únicamente mediante los canales oficiales del operador, conservar el comprobante en buen estado, sin tachaduras, enmendaduras o deterioro, y evitar compartir fotografías completas del tiquete en redes sociales o aplicaciones de mensajería.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co