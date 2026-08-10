Resultados Super Astro Luna: último sorteo hoy lunes 10 de agosto de 2026 con los números ganadores

Miles de colombianos aguardan por el cierre de una nueva jornada de apuestas de este lunes 10 de agosto y el sorteo del Super Astro Luna concentra la atención de los aficionados a los juegos de azar en todo el país, quienes esperan conocer el reporte oficial para verificar si sus números y signos zodiacales resultaron favorecidos.

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Número ganador del Super Astro Luna

Una vez finalice el sorteo y se conozcan los resultados oficiales, estos serán los números favorecidos de la jornada:

Número ganador: Pendiente

Pendiente Signo zodiacal: Pendiente

El sorteo del Super Astro Luna de este lunes está programado para las 10:50 p. m. Los resultados oficiales se incorporarán en este apartado una vez concluya la transmisión correspondiente.



¿Cómo funciona y cuándo se juega Super Astro Luna?

El Super Astro Luna es un juego de suerte y azar operado legalmente en Colombia y supervisado por las autoridades competentes. Su mecanismo combina dos variables: un número de cuatro dígitos, que puede estar entre 0000 y 9999, y uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.



El sorteo Luna se realiza durante toda la semana, de acuerdo con la programación establecida por el operador. De lunes a viernes, la jornada está programada para las 10:50 p. m.; los sábados se realiza a las 10:42 p. m. y los domingos y festivos a las 8:30 p. m.

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¿Cómo jugar y cuál es el valor del tiquete?

Los participantes pueden seleccionar libremente su combinación numérica y el signo zodiacal en los puntos de venta habilitados y a través de los canales autorizados para la comercialización del juego.

El valor de la apuesta puede variar de acuerdo con la modalidad seleccionada y las condiciones establecidas por el operador.

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También existe la posibilidad de seleccionar un único signo zodiacal o utilizar la modalidad que permite jugar el mismo número con diferentes signos, de acuerdo con las opciones disponibles.

Plan de premios: ¿Cuánto dinero se puede ganar?

El valor del premio depende de la modalidad elegida y del número de aciertos obtenidos. Entre las principales categorías se encuentran:

4 cifras + signo coincidente: premio mayor equivalente a 42.000 veces el valor apostado.

premio mayor equivalente a 42.000 veces el valor apostado. 3 cifras + signo coincidente: paga 1.000 veces el valor de la apuesta.

paga 1.000 veces el valor de la apuesta. 2 cifras + signo coincidente: entrega 100 veces el valor jugado.

Para determinar si una apuesta resultó favorecida, es necesario comparar cuidadosamente la combinación registrada en el tiquete con los resultados oficiales del sorteo.

Protocolo legal y requisitos para reclamar el premio

Si su combinación resulta ganadora en la jornada de este lunes, debe conservar el formulario o tiquete original en buen estado y seguir el procedimiento establecido por el operador para solicitar el pago.

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Verificación del billete: el comprobante debe conservarse sin tachaduras, enmendaduras o alteraciones que puedan impedir su validación o la lectura de la información registrada.

Cobro de premios: el procedimiento de pago depende de la cuantía obtenida. Para premios de menor valor, el ganador puede acudir a los puntos de la red autorizada con el tiquete y su documento de identidad.

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En el caso de premios de mayor cuantía, pueden solicitarse documentos adicionales y el trámite debe realizarse de acuerdo con las condiciones establecidas por el operador y la normativa vigente.

Impuestos: los premios obtenidos mediante juegos de suerte y azar están sujetos a las disposiciones tributarias colombianas. Cuando corresponda, se aplican las retenciones establecidas por concepto de ganancias ocasionales.

Asimismo, los ganadores deben tener en cuenta el plazo legal establecido para reclamar el premio, contado desde la fecha en que se realizó el sorteo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.