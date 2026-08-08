Resultados de Sinuano Día hoy, sábado 8 de agosto de 2026: números ganadores

El Sinuano Día realiza este sábado 8 de agosto de 2026 una nueva jornada de su sorteo diario, una modalidad de chance que se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos. Una vez concluye la transmisión oficial, el operador publica el número ganador y la quinta cifra a través de sus canales autorizados para que quienes registraron una jugada puedan verificar si su comprobante coincide con la combinación favorecida.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Para realizar una verificación correcta, es importante comparar cuidadosamente las cuatro cifras del comprobante con la combinación anunciada. En las modalidades que incluyen la quinta balota, también será necesario confirmar ese dato, ya que hace parte del resultado oficial del sorteo.

Resultados de Sinuano Día del 8 de agosto de 2026

Luego de finalizar la extracción correspondiente a este sábado, estos son los resultados oficiales:



Número ganador: Por definir.

Por definir. Quinta cifra: Por definir.

¿A qué hora juega Sinuano Día?

El sorteo de Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., mientras que la modalidad nocturna tiene la siguiente programación:



Sinuano Noche : lunes a sábado, 10:30 p.m.

: lunes a sábado, 10:30 p.m. Sinuano Noche: domingos y festivos, 8:30 p.m.

Las transmisiones oficiales permiten seguir en tiempo real el desarrollo de la extracción y conocer la combinación ganadora una vez concluye el procedimiento.



¿Cómo funciona Sinuano Día?

Sinuano Día pertenece a la modalidad de apuestas permanentes o chance. Para participar, cada persona debe seleccionar una combinación de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999, definir el valor de la apuesta y registrarla en un punto de venta autorizado o mediante las plataformas habilitadas por el operador.



Al finalizar el sorteo se obtiene una combinación de cuatro cifras y una quinta balota complementaria. Esta última solo aplica para las modalidades de juego que contemplan dicha opción dentro del plan de premios.



Modalidades de juego disponibles

Sinuano Día ofrece diferentes alternativas de participación, dependiendo del tipo de apuesta registrada:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras sin importar el orden.

Dos cifras o "pata": acertar las dos últimas cifras.

Una cifra o "uña": acertar únicamente la última cifra.

Quinta balota: disponible para las modalidades que incluyen esta opción.

Cada modalidad cuenta con condiciones específicas de premiación, por lo que resulta conveniente revisar cuidadosamente la información registrada en el comprobante antes de consultar los resultados oficiales.



¿Cómo reclamar un premio?

Si la combinación registrada coincide con el resultado oficial, el primer paso consiste en conservar el comprobante original en buen estado, ya que constituye el único documento válido para iniciar el proceso de reclamación.



Generalmente, para efectuar el cobro será necesario presentar:



El comprobante original de la apuesta.

Un documento de identidad vigente.

Los formularios adicionales que solicite el operador cuando el premio supere los montos establecidos por la normatividad aplicable.

Los premios de menor cuantía suelen pagarse en los puntos autorizados, mientras que los de mayor valor requieren un proceso adicional de validación por parte del operador. Asimismo, los premios que superen el límite establecido por la legislación colombiana están sujetos a la retención correspondiente por concepto de ganancias ocasionales.

Publicidad

Los premios obtenidos en Sinuano Día pueden reclamarse dentro del plazo previsto por la legislación colombiana. En términos generales, los ganadores disponen de un año contado a partir de la fecha del sorteo para realizar el trámite de cobro. Una vez vencido ese término, el derecho a reclamar el premio expira.

Las autoridades también recomiendan consultar los resultados únicamente mediante los canales oficiales, conservar el comprobante sin tachaduras, roturas o enmendaduras y evitar compartir fotografías completas del documento en redes sociales o aplicaciones de mensajería, como medida preventiva frente a posibles fraudes. Estas recomendaciones ayudan a proteger la información de la jugada y facilitan el proceso de verificación y reclamación en caso de resultar favorecido.