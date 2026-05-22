El Dorado Mañana continúa siendo uno de los juegos de chance más consultados en Colombia, especialmente por quienes buscan resultados rápidos y oportunidades de ganar en sorteos diarios. Este viernes 22 de mayo de 2026, el sorteo matutino volvió a captar la atención de miles de apostadores en todo el país.

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Resultados Dorado Mañana último sorteo hoy, viernes 22 de mayo de 2026

Números ganadores : 9038

: 9038 La "Quinta" cifra: 5

Además del número principal, los jugadores también tienen la posibilidad de ganar con diferentes combinaciones del mismo resultado, como las tres primeras cifras (801), las tres últimas (019) o incluso coincidencias parciales.

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Este sorteo, que se realiza en horas de la mañana, hace parte de la familia Dorado, que incluye otras versiones como Dorado Tarde y Dorado Noche, ampliando las opciones para los participantes a lo largo del día.

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Dorado Mañana: cómo jugar

El Dorado Mañana es un juego de azar tipo chance que se basa en la selección de números. Para participar, los jugadores deben elegir una combinación de entre una y cuatro cifras, desde 0000 hasta 9999.

Existen dos modalidades principales:

Apuesta directa: el número debe coincidir exactamente y en el mismo orden con el resultado ganador.

Apuesta combinada: permite acertar el número sin importar el orden de las cifras.

El apostador también puede incluir la “quinta”, un dígito adicional que aumenta las posibilidades de obtener un premio.

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Una vez realizada la jugada en un punto autorizado, solo queda esperar el resultado del sorteo y verificar si el número coincide total o parcialmente con el ganador.

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Dorado Mañana: cuánto cuesta

El costo del Dorado Mañana es flexible, ya que el jugador decide cuánto dinero apostar. Se puede jugar desde montos bajos, incluso desde unos pocos cientos o miles de pesos, dependiendo del punto de venta autorizado.

El atractivo principal está en su plan de premios. Por ejemplo:

4 cifras directas: paga hasta 4.500 veces lo apostado

3 últimas cifras: alrededor de 400 veces lo apostado

2 cifras: cerca de 50 veces

1 cifra: aproximadamente 5 veces

Esto permite que, aunque la inversión sea pequeña, exista la posibilidad de obtener ganancias significativas.

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Dorado Mañana: qué días juega

El Dorado Mañana se juega con alta frecuencia, lo que lo convierte en uno de los sorteos más dinámicos del país.

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Se realiza de lunes a sábado

El horario habitual es hacia las 11:00 a. m.

No hay sorteos los domingos ni festivos

Gracias a este calendario, los jugadores tienen oportunidades casi todos los días de la semana para probar suerte y consultar resultados en tiempo real.

Dorado Mañana: qué hacer si se gana

Si resultas ganador del Dorado Mañana, es importante seguir algunos pasos clave para reclamar el premio:

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Guardar el tiquete original: es el único documento válido para cobrar. Verificar el resultado con una fuente oficial antes de reclamar. Acudir a un punto autorizado de pago. En premios altos, presentar: Cédula de ciudadanía

Fotocopia del documento

Ser mayor de edad

Además, hay que tener en cuenta que los premios pueden estar sujetos a impuestos, especialmente cuando superan ciertos montos establecidos por la ley colombiana.

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En conclusión, el resultado del Dorado Mañana de este miércoles 20 de mayo de 2026 (8019 - 3) confirma una vez más la popularidad de este juego en Colombia. Con reglas sencillas, múltiples opciones de apuesta y sorteos frecuentes, sigue siendo una de las alternativas favoritas para quienes buscan probar su suerte cada mañana.

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