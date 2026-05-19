El video que podría darle un giro a investigación por la muerte de Baby Demoni: "Ya no puedo más"

La muerte de María Alejandra Parada, conocida en el entorno digital como Baby Demoni, continúa siendo un enigma jurídico y social que tiene en vilo a sus seguidores y familiares. El fallecimiento de la joven de 24 años, ocurrido el 15 de octubre de 2025, pasó de ser reportado inicialmente como un presunto suicidio a convertirse en una investigación por posible feminicidio.

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Con casi un millón de seguidores en redes sociales, la vida y el trágico final de la creadora de contenido quedaron registrados en una serie de evidencias digitales. Entre ellas, un video inédito que podría redefinir el rumbo del proceso judicial. El periodista Diego Guauque, de Séptimo Día, reveló una grabación desconocida para la opinión pública y hecha por la propia influencer que podría cambiarlo todo.

Un video inédito en la mira de las autoridades

Recientemente se dio a conocer una grabación en la que se observa a Baby Demoni en un estado de profunda vulnerabilidad emocional. En el material, que no había sido revelado previamente a la opinión pública, la influencer expresa un agotamiento extremo frente a su situación persona. “Yo ya no puedo más, ya no puedo más con esta vida, ñero, perdónenme todos sin palabras. Yo ya no puedo más. Yo ya no puedo vivir más. Ya no quiero”, dijo la influencer bogotana llorando.



Esta pieza audiovisual es interpretada de maneras opuestas por las partes involucradas. Para la defensa de Miguel Ángel López, conocido como Samor One y pareja de la joven, el video es una prueba fehaciente de una voluntad suicida. Sin embargo, para la representación legal de la familia de la víctima, el análisis es distinto.

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El abogado Francisco Bernate sostiene que “lo que yo veo es que ella está diciendo que está cansada de esa vida, no está cansada de la vida”, sugiriendo que el mensaje se refería al ciclo de violencia y toxicidad que supuestamente vivía en su relación sentimental.

¿Qué ocurrió esa noche?

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La investigación liderada por la Unidad de Investigación Criminal ha puesto bajo la lupa el contenido del teléfono celular de Baby Demoni. El director de esa unidad, Yefrin Garavito, reveló el hallazgo de una foto live capturada a las 2:40 de la tarde del 14 de octubre, apenas minutos antes de los hechos que llevaron al fallecimiento de la joven.

Esta fotografía, que guarda sonido de los segundos previos y posteriores a la toma, documenta la presencia de manchas de sangre y desorden en el lugar de los hechos. “Denota algo importante y es que ella quería documentar unas manchas de sangre, residuos de sangre y elementos en el piso que denotan una pelea. ¿Por qué motivo ella quiere tomar esa fotografía? No es muy común que una persona que quiera suicidarse tome fotografías previas del lugar en donde hubo una discusión”, señaló el investigador.

También aseguró que la imagen evidenciaría la intención de la joven de dejar constancia de un posible altercado físico. Además, el análisis del cadáver reveló lesiones en las manos y una uña rota, indicios que, según los peritos, podrían ser compatibles con un intento de defensa.

La incapacidad física tras la cirugía estética

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Un punto crítico en el caso es el estado de salud de Baby Demoni al momento de su muerte. Cinco días antes del suceso, la joven se había sometido a una cirugía plástica. Expertos médicos y la familia argumentaron que, debido a la reciente intervención, María Alejandra no poseía la fuerza física necesaria para realizar las maniobras de un ahorcamiento por cuenta propia.

El abogado Bernate enfatizó que la joven físicamente no tenía las fuerzas “para estrangularse”. Esta tesis es respaldada por médicos forenses que señalaron que el surco de presión encontrado en el cuello de la víctima era delgado y no correspondía al grosor de la sábana con la que supuestamente se quitó la vida.

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“Cuando ya entré, que nos dijeron a todos que entráramos porque mi hija ya había entrado en paro, que la podíamos ver, entonces ella tenía un golpe en la cabeza, en la frente y tenía dos marcas en el cuello, pero no eran marcas de lazo ni de sábana, sino eran dos marcas de dedo que se veían exactamente”, comentó su papá Manuel Ariza.

¿Qué dice su pareja Samor One y su defensa?

En diálogo con Séptimo Día,el joven aseguró que, debido a amenazas, se encuentra viviendo en Madrid, España. Además, admitió que el día de los hechos mantuvieron una fuerte discusión por celos, la cual él mismo grabó en audio.

Según su declaración, lo hizo “para salvaguardar mi carrera musical, porque yo sabía que tal vez por el poder que ella tenía en las redes sociales podría salir a decir cualquier cosa y yo tenía mi prueba con que decir, 'no, venga, esto que está diciendo es mentira'”.

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El sujeto aseguró que, tras salir del apartamento fue al estudio de grabación para encontrarse con su productor musical, pero estando allí le llegó un mensaje de Alejandra que decía: “Yo nunca le hice nada, perdón por todo por favor cuide a mi hija”.

En sus declaraciones públicas fue enfático: “Yo no soy ningún feminicida. Yo no he cometido ningún acto de feminicidio. Lo puedo decir aquí en frente de las cámaras, enfrente de todas las personas que estén viendo este programa. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario”.

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Además, el joven aseguró que Baby Demoni había presentado conductas suicidas en el pasado, una versión que la familia de María Alejandra rechaza de manera contundente.

Una relación marcada por los conflictos

El entorno familiar de la influencer ha descrito la relación como una constante fuente de tensión. Laura Parada, hermana de la víctima, recordó que el trato de Samor One hacia María Alejandra siempre fue motivo de preocupación: “A mí nunca me gusto, él siempre fue muy tosco con ella”.

Por su parte, la madre de la joven afirmó que los conflictos eran recurrentes y motivados por una supuesta envidia profesional y control personal: “Él le tenía mucha envidia a ella, porque él la manipuló cierto tiempo y ella dijo ya quiero estar sola, ya no quería estar con una persona que no tiene proyectos, no tiene metas, que siempre vivió como un parásito ahí recostado a ella”.

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A pesar de los testimonios y las pruebas técnicas presentadas por la defensa de la familia y los investigadores privados, la Fiscalía ha optado por no dar declaraciones oficiales profundas, limitándose a confirmar que la investigación sigue abierta. El caso de Baby Demoni permanece en una etapa inicial de determinación jurídica, mientras el material digital recolectado sigue siendo la pieza central para esclarecer si la muerte de la influencer fue una decisión autónoma o un feminicidio.

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Séptimo Día.