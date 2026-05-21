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Capturados por caso Yulixa Toloza no aceptaron cargos: nuevos detalles de la investigación

La audiencia preliminar en Colombia inició este 20 de mayo, pero finalizó este jueves. Casi en simultáneo, ocurrió la audiencia de presentación de los otros dos de tres capturados en Venezuela, quienes solo responderán por un delito.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 21 de may, 2026
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Capturas Yulixa

Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequera Delgado, los dos capturados en Cúcuta en el marco del caso de Yulixa Toloza, no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía de favorecimiento agravado y ocultamiento, alteración, destrucción de elementos materiales probatorios, por su presunta participación en los hechos posteriores a la desaparición y muerte de la colombiana de 52 años.

La audiencia tuvo un cambio para esta nueva jornada. Y es que la Procuraduría General de la Nación dsipuso que una comisión especial asumiera el caso de Toloza, desplazando así al procurador de Norte de Santander, Carlos Arturo Chávez.

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En esta nueva diligencia, la fiscal reveló nuevos detalles hasta ahora desconocidos que fueron recolectados en la investigación que dan cuenta del rol que habrían tenido los dos hombres en el caso, así como elementos encontrados en el automóvil.

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Casi en simultáneo, se llevó a cabo la audiencia de presentación de dos de los tres capturados en Venezuela. Cabe recordar que en el vecino país fueron hallados María Fernanda Delgado, dueña del establecimiento donde estuvo Toloza, así como dos hombres que tendrían relación con su desaparición y muerte.

Delgado y su esposo, Edinson Torres, fueron capturados en el estado de Portuguesa y justamente hoy vencía el plazo legal de 48 horas para que fueran presentados formalmente ante la justicia.Sin embargo, la Fiscalía venezolana solo les imputó el delito por resistencia a a la autoridad. La decisión fue tomada por parte del ente judicial basándose en la notificación azul de la Interpol. Entre tanto, los dos señalados permanecerán detenidos en territorio venezolano en lo que avanza el proceso. La juez remitió el expediente a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo, que es la responsable de evaluar la solicitud de extradición por parte de Colombia.

NOTICIA EN DESARROLLO

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