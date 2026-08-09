Resultados Dorado Noche, último sorteo hoy domingo 9 de agosto de 2026: números ganadores

El Dorado Noche vuelve a captar la atención de miles de apostadores en Colombia que aguardan por los resultados de este popular chance en su edición de este domingo. A continuación, puede verificar las cifras que correspondieron al sorteo de esta jornada y conocer las pautas clave para efectuar el cobro de un eventual premio.

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Resultados Dorado Noche, último sorteo hoy domingo 9 de agosto de 2026

Los sorteos del Dorado Noche se llevan a cabo bajo la supervisión de las autoridades competentes para garantizar la transparencia en la distribución de los premios. Para la edición de este domingo, estos son los resultados:

Número ganador: 9125

9125 La "Quinta" cifra: 0

Este espacio será actualizado una vez se conozca oficialmente la combinación ganadora del sorteo.



Si la combinación de su tiquete coincide exactamente con el resultado oficial, deberá verificar cuidadosamente la información impresa en el comprobante antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.



Revise que el tiquete no presente tachaduras, enmiendas ni alteraciones.

Compruebe que la fecha impresa corresponda al día del sorteo.

Confirme que el código de barras y el número de serie sean legibles.

Acérquese a una agencia oficial de la red autorizada para verificar el boleto.

Requisitos y pasos para cobrar un premio del chance en Colombia

El trámite para hacer efectivo el dinero de un tiquete premiado en el Dorado Noche varía en función del monto obtenido. Las empresas comercializadoras de juegos de suerte y azar establecen procedimientos para verificar la identidad del tenedor legítimo del comprobante.

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Para reclamar un premio, generalmente se debe presentar:

Tiquete original de la apuesta en buen estado.

Documento de identidad vigente.

Formulario de cobro de premios, cuando sea requerido para determinados montos.

Si el premio supera el tope establecido para los pagos en puntos de venta, el trámite deberá gestionarse directamente ante las oficinas o canales habilitados por la empresa concesionaria.

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Retenciones de ley y gravámenes a los premios de suerte y azar

En Colombia, los premios obtenidos mediante juegos de suerte y azar están sujetos a las disposiciones tributarias vigentes. Al momento de realizar el pago, las empresas operadoras aplican las retenciones correspondientes cuando haya lugar. Los premios que superen los topes establecidos por la legislación pueden estar sujetos a la retención en la fuente por concepto de ganancias ocasionales.

Por esta razón, el valor neto recibido por el ganador puede ser inferior al monto bruto anunciado para el premio. Adquirir tiquetes del Dorado Noche en establecimientos o plataformas autorizadas garantiza el respaldo jurídico del boleto y permite realizar el proceso de reclamación ante el operador en caso de resultar favorecido.

El juego legal también contribuye a la financiación del sistema de salud pública en Colombia. Por ello, las autoridades recomiendan realizar las apuestas únicamente a través de establecimientos y canales autorizados y verificar los resultados mediante fuentes oficiales.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.