Así es la estrategia de Abelardo de la Espriella para recuperar Ecopetrol y sus políticas económicas

Durante su discurso de posesión, el presidente Abelardo de la Espriella dedicó una buena parte a explicar sus ideas para la economía de Colombia y esbozando lo que será su plan para recuperar Ecopetrol y la confianza de los inversionistas. Incluso, el ministro de Hacienda del nuevo Gobierno, Miguel Gómez Martínez, ya detalló que hay tareas que necesitarán mucho trabajo, pues dijo que reciben al país “con un déficit fiscal de 7.8 del producto interno bruto, con un déficit comercial inmenso, de más 16.000 millones de dólares. Con una inflación que sigue subiendo y un nivel de endeudamiento que no tiene precedente en la historia”.

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¿Cómo es la estrategia para recuperar Ecopetrol?

El Gobierno definió a Ecopetrol como una pieza clave para fortalecer las finanzas del Estado y la seguridad energética. Su plan de recuperación se divide en cuatro frentes principales:



Aumento de la exploración y reservas: se busca reactivar contratos de petróleo y gas, buscar nuevas reservas y reducir la dependencia de las importaciones de gas.

se busca reactivar contratos de petróleo y gas, buscar nuevas reservas y reducir la dependencia de las importaciones de gas. Implementación del fracking controlado: se dará vía libre al fracking bajo condiciones de supervisión técnica, pilotos de seguimiento y licencias ambientales estrictas.

se dará vía libre al fracking bajo condiciones de supervisión técnica, pilotos de seguimiento y licencias ambientales estrictas. Refuerzo del gobierno corporativo: se pretende que las juntas directivas sean más independientes y que las decisiones sean técnicas y no políticas.

se pretende que las juntas directivas sean más independientes y que las decisiones sean técnicas y no políticas. Recuperación financiera: se apunta a una mayor producción que genere más caja para inversión y recupere la rentabilidad y la confianza de los mercados.

Frank Pearl, presidente de la Asociación colombiana de petróleo y gas, dijo que "las preocupaciones que hay sobre el impacto en los acuíferos hay que desvirtuarlas cuando no son ciertas. Por ejemplo, la profundidad a la cual se hacen esas operaciones no tiene relación con la profundidad de la cual se extrae el agua para consumo humano y la sismicidad está controlada por las tecnologías".



La apuesta por eliminar el Impuesto al Patrimonio

El presidente De la Espriella planteó la posibilidad de eliminar este tributo, que actualmente pagan las personas con mayores niveles de riqueza en el país. El objetivo es atraer capitales, incentivar el retorno de inversiones que migraron a otras jurisdicciones y reducir la carga tributaria sobre el patrimonio.

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Con esta idea se busca reactivar el consumo, impulsar la inversión y aumentar el crecimiento económico. Según expertos citados, aunque este impuesto recauda poco, genera incentivos fuertes para el traslado de residencia fiscal al exterior.

Para Luis Fernando Mejía, Ceo de Lumen Economic Intelligence, es acertada la propuesta de eliminar el impuesto al patrimonio, el cual describió como un impuesto que recauda relativamente poco, “pero genera incentivos muy fuertes para trasladar capitales e incluso la residencia fiscal a otras jurisdicciones”. Desde su perspectiva, “su eliminación podría contribuir a recuperar la inversión y a incentivar el retorno de capitales al país”.

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Gestión del Presupuesto General de la Nación

Ante un presupuesto para 2027 que se considera desfinanciado (con un hueco de entre 30 y 60 billones de pesos heredado del gobierno anterior), la estrategia de De la Espriella incluye la devolución del proyecto de presupuesto. Con esto busca que el Congreso devuelva el presupuesto radicado por el gobierno saliente para que el nuevo Ministerio de Hacienda presente uno ajustado a ingresos ciertos y no a supuestos de una ley de financiamiento.

De hecho, el objetivo es que el presupuesto refleje el programa de gobierno de De la Espriella desde su inicio.

Austeridad y eficiencia del gasto

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Para enfrentar un déficit fiscal que podría llegar al 8% del PIB, el nuevo Gobierno propone medidas de choque:



Recorte histórico de gastos: el ministro de Hacienda reconoce que se requerirá el recorte de gastos más grande en la historia republicana de Colombia.

el ministro de Hacienda reconoce que se requerirá el recorte de gastos más grande en la historia republicana de Colombia. Eficiencia burocrática: se propone eliminar entidades con funciones duplicadas, reducir el gasto burocrático y poner "en cintura" los salarios de los funcionarios públicos.

se propone eliminar entidades con funciones duplicadas, reducir el gasto burocrático y poner "en cintura" los salarios de los funcionarios públicos. Reducción de costos operativos: recortar gastos de funcionamiento para liberar recursos.

Otras políticas económicas clave

Nueva Reforma Tributaria: se planea presentar una reforma que reduzca específicamente la carga fiscal de las empresas para estimular el aparato productivo



se planea presentar una reforma que reduzca específicamente la carga fiscal de las empresas para estimular el aparato productivo Manejo de la deuda: se buscará reperfilar la deuda nacional para hacerla más manejable, considerando que el gobierno debe pagar compromisos por 149 billones de pesos en el corto plazo.



se buscará reperfilar la deuda nacional para hacerla más manejable, considerando que el gobierno debe pagar compromisos por 149 billones de pesos en el corto plazo. Retorno a la Regla Fiscal: el Gobierno se compromete a retomar cuanto antes el cumplimiento de la regla fiscal para estabilizar la economía.



el Gobierno se compromete a retomar cuanto antes el cumplimiento de la regla fiscal para estabilizar la economía. Crecimiento económico: la prioridad es poner a la economía a crecer a tasas más rápidas para generar ingresos naturales al Estado, intentando revertir la caída en la inversión que llegó a niveles históricamente bajos.

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