Resultados Sinuano Noche: números ganadores del último sorteo hoy domingo 9 de agosto de 2026

El popular chance Sinuano Noche realiza una nueva edición de su sorteo este domingo 9 de agosto de 2026, captando la atención de miles de apostadores en toda Colombia que esperan conocer si su tiquete resultó premiado. Además del premio por acertar las cuatro cifras, este juego de azar contempla diferentes modalidades que permiten obtener incentivos al acertar las tres últimas, las dos últimas o la última cifra, según el tipo de apuesta realizada.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Número ganador del Sinuano Noche de este 9 de agosto

Para que un tiquete sea válido, las cuatro cifras deben coincidir con la combinación extraída durante el sorteo oficial. Estos son los resultados de la jornada:

Número ganador: 1065

1065 Quinta cifra: 3

El Sinuano Noche se juega de lunes a sábado a las 10:30 p. m., mientras que los domingos y festivos el sorteo se realiza a las 8:30 p. m.



Una vez se conozcan los resultados oficiales, los apostadores podrán comparar las cifras de su comprobante para determinar si obtuvieron alguno de los premios disponibles.



Procedimiento para el cobro de premios de Sinuano Noche

Si usted es uno de los ganadores, el proceso para reclamar el dinero depende del monto obtenido y de los requisitos establecidos para cada caso.

Publicidad

Requisito del tiquete: Es indispensable presentar el boleto físico en buen estado, sin enmiendas, tachaduras ni alteraciones, debido a que constituye el soporte necesario para solicitar el pago.

Es indispensable presentar el boleto físico en buen estado, sin enmiendas, tachaduras ni alteraciones, debido a que constituye el soporte necesario para solicitar el pago. Premios menores: Para los premios que se encuentren dentro de los topes establecidos, el ganador puede acudir a los puntos de la red comercial autorizada con el documento de identidad y el tiquete.

Para los premios que se encuentren dentro de los topes establecidos, el ganador puede acudir a los puntos de la red comercial autorizada con el documento de identidad y el tiquete. Premios mayores: Cuando el valor obtenido supera los límites establecidos, el trámite debe realizarse ante los canales habilitados por el operador.

Cuando el valor obtenido supera los límites establecidos, el trámite debe realizarse ante los canales habilitados por el operador. Impuestos de ley: Los premios que estén sujetos a retenciones tributarias tendrán los descuentos correspondientes antes de que se efectúe el pago al ganador.

La relevancia de apostar en el chance legal en Colombia

Participar a través de canales autorizados permite contar con respaldo para el cobro de los premios y contribuye al funcionamiento legal de los juegos de suerte y azar en Colombia.

El chance está regulado por la Ley 643 de 2001, que establece la destinación de recursos provenientes de estos juegos hacia la financiación del sistema de salud pública.

Publicidad

Al comprar el Sinuano Noche en puntos de venta autorizados o mediante plataformas habilitadas, los apostadores pueden verificar la legitimidad de su tiquete y reducir el riesgo de fraude.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés.

Jugar en establecimientos informales o no autorizados puede generar dificultades para reclamar un eventual premio, por lo que se recomienda conservar siempre el comprobante y consultar los resultados a través de canales oficiales.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.