Resultados de Caribeña Día hoy, domingo 9 de agosto de 2026: números ganadores

El sorteo de Caribeña Día realiza este domingo 9 de agosto de 2026 una nueva jornada dentro del calendario de los juegos de suerte y azar en Colombia. Como ocurre diariamente, una vez finaliza la extracción oficial, el operador publica el número ganador y la quinta cifra a través de sus canales autorizados para que quienes registraron una jugada puedan verificar si su comprobante coincide con la combinación favorecida.

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La transmisión del sorteo se desarrolla bajo los procedimientos establecidos para garantizar la transparencia de cada jornada. Tras concluir el proceso, los resultados oficiales quedan disponibles para consulta inmediata. Antes de iniciar cualquier trámite de reclamación, es recomendable revisar cuidadosamente que las cuatro cifras registradas en el tiquete correspondan exactamente con la combinación anunciada. En las modalidades que incluyen la quinta cifra, también será necesario confirmar ese dato, ya que forma parte del resultado oficial.

Resultados de Caribeña Día del 9 de agosto de 2026

Luego de finalizar la extracción correspondiente a este domingo, estos son los resultados oficiales del sorteo:



Número ganador: 7924

7924 Quinta cifra: 0

Una vez el operador confirme la combinación oficial, quienes participaron podrán consultar los resultados mediante los canales autorizados y verificar si la información registrada en su comprobante corresponde a alguna de las modalidades premiadas.



¿Cómo funciona Caribeña Día?

Caribeña Día pertenece a la modalidad de apuestas permanentes o chance. Para participar, cada persona debe seleccionar un número de cuatro cifras comprendido entre 0000 y 9999, establecer el valor de la apuesta y registrarla en un punto de venta autorizado o mediante las plataformas habilitadas por el operador.



Durante la extracción se obtiene una combinación de cuatro cifras y una quinta balota complementaria. Esta última hace parte del resultado oficial y aplica únicamente para las modalidades de juego que contemplan dicha opción dentro de su plan de premios.

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El comprobante entregado al momento de registrar la apuesta constituye el único documento válido para verificar el resultado y, en caso de obtener un premio, iniciar el proceso de reclamación.



Modalidades de juego

Caribeña Día ofrece diferentes alternativas de participación, de acuerdo con el tipo de apuesta elegida:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o "pata": acertar las dos últimas cifras.

Una cifra o "uña": acertar únicamente la última cifra.

Cada modalidad cuenta con reglas específicas de premiación, por lo que es recomendable revisar cuidadosamente la información registrada en el comprobante antes de consultar el resultado oficial.



¿Cómo reclamar un premio?

El procedimiento para reclamar un premio varía según el monto obtenido.



Premios inferiores a 48 UVT: será necesario presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad y una copia legible de la cédula.

será necesario presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad y una copia legible de la cédula. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos anteriores, deberá diligenciarse el formulario SIPLAFT.

además de los documentos anteriores, deberá diligenciarse el formulario SIPLAFT. Premios iguales o superiores a 182 UVT: también será obligatorio presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad no mayor a 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia electrónica, conforme a los procedimientos establecidos por el operador.

Asimismo, los premios que superen el límite fijado por la legislación colombiana para juegos de suerte y azar están sujetos a la retención correspondiente por concepto de ganancias ocasionales.

Los premios obtenidos en Caribeña Día pueden reclamarse dentro del plazo previsto por la legislación colombiana. En términos generales, los ganadores disponen de un año contado a partir de la fecha del sorteo para adelantar el trámite de cobro. Una vez vencido ese término, el derecho a reclamar el premio expira.

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Las autoridades también recomiendan consultar los resultados únicamente mediante los canales oficiales del operador, conservar el comprobante sin tachaduras, enmendaduras ni deterioro y evitar compartir fotografías completas del tiquete en redes sociales o aplicaciones de mensajería. Estas medidas contribuyen a proteger la información de la jugada y facilitan el proceso de verificación y reclamación en caso de resultar favorecido.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co