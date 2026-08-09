Resultados Caribeña Noche, último sorteo hoy domingo 9 de agosto de 2026: números ganadores

La Caribeña Noche realiza un nuevo sorteo este domingo 9 de agosto de 2026. Este popular juego de azar, que forma parte del sistema de apuestas permanentes en Colombia, concentra la atención de miles de apostadores que esperan conocer si sus números resultaron favorecidos.

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Estos son los números ganadores del 9 de agosto

Tras la extracción oficial realizada por el operador, estos son los resultados de la jornada:

Número ganador: 5943

5943 Quinta cifra: 5

Una vez se conozcan los resultados oficiales, los apostadores podrán comparar las cifras de su tiquete con la combinación ganadora para determinar si obtuvieron alguno de los premios contemplados en las diferentes modalidades del chance.



¿Cómo cobrar el premio de Caribeña Noche?

Si su apuesta resultó favorecida, es indispensable que tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para efectuar el cobro de manera adecuada:



Conserve su tiquete: el comprobante original es el documento necesario para solicitar la reclamación del premio y debe mantenerse en buen estado, sin tachaduras ni enmiendas.

el comprobante original es el documento necesario para solicitar la reclamación del premio y debe mantenerse en buen estado, sin tachaduras ni enmiendas. Documentación: generalmente es necesario presentar un documento de identidad vigente para realizar el proceso de cobro.

generalmente es necesario presentar un documento de identidad vigente para realizar el proceso de cobro. Premios mayores: para montos de alta cuantía, el ganador deberá seguir el procedimiento establecido por el concesionario y presentar la documentación adicional que corresponda.

para montos de alta cuantía, el ganador deberá seguir el procedimiento establecido por el concesionario y presentar la documentación adicional que corresponda. Plazos: los ganadores cuentan con un plazo establecido por la legislación para reclamar sus premios. Antes de iniciar el trámite, es recomendable verificar las condiciones vigentes con el operador.

Consideraciones legales e importancia del juego legal

Los premios obtenidos en juegos de suerte y azar en Colombia están sujetos a las disposiciones tributarias vigentes y, cuando corresponda, pueden aplicar retenciones por concepto de ganancias ocasionales de acuerdo con los topes establecidos por la ley.

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Asimismo, las autoridades recomiendan realizar las apuestas únicamente en puntos de venta y canales autorizados. Esto permite contar con un comprobante válido y con respaldo para reclamar un eventual premio.

El juego legal también contribuye a la financiación del sistema de salud en Colombia, de acuerdo con la normativa que regula los juegos de suerte y azar.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.