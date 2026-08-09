Resultados de Sinuano Día hoy, domingo 9 de agosto de 2026: números ganadores

El Sinuano Día realiza este domingo 9 de agosto de 2026 una nueva jornada de su sorteo diario, una de las modalidades de chance que se juega todos los días del año en Colombia. Una vez concluye la extracción oficial, el operador publica el número ganador y la quinta cifra a través de sus canales autorizados para que quienes realizaron una jugada puedan verificar si su comprobante coincide con la combinación favorecida.

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Finalizada la transmisión oficial, los resultados quedan disponibles para consulta inmediata, permitiendo revisar si el número registrado corresponde a alguna de las modalidades premiadas.



Resultados de Sinuano Día del 9 de agosto de 2026

Tras finalizar la extracción correspondiente a este domingo, estos son los resultados oficiales del sorteo:



Número ganador: 9357

9357 Quinta cifra: 6

¿Cómo funciona Sinuano Día?

Sinuano Día hace parte de las apuestas permanentes o chance. Para participar, cada persona debe seleccionar una combinación de cuatro cifras comprendidas entre el 0000 y el 9999, definir el valor de la apuesta y registrarla en un punto de venta autorizado o mediante los canales digitales habilitados por el operador.

Durante el sorteo se extrae una combinación de cuatro cifras y una quinta balota complementaria, que hace parte del resultado oficial en las modalidades que contemplan esta opción. La transmisión se realiza en vivo y cuenta con supervisión durante todas las etapas del procedimiento.



Modalidades de juego disponibles

El plan de juego de Sinuano Día ofrece distintas alternativas de participación, dependiendo del tipo de apuesta registrada:



Cuatro cifras directo (superpleno).

Cuatro cifras combinado.

Tres cifras directo.

Tres cifras combinado.

Dos cifras o "pata".

Una cifra o "uña".

Quinta balota, en las modalidades que la incluyen.

Cada modalidad cuenta con condiciones específicas de premiación, por lo que es importante revisar la información registrada en el comprobante antes de consultar el resultado oficial.



¿Cómo reclamar un premio?

Si la combinación registrada resulta favorecida, el primer requisito será conservar el tiquete original en buen estado. El comprobante constituye el único documento válido para iniciar el proceso de reclamación, por lo que no debe presentar tachaduras, roturas, enmendaduras ni alteraciones.



De manera general, para efectuar el cobro será necesario presentar el comprobante original y un documento de identidad vigente. Cuando el premio supere los montos establecidos por la normatividad, el operador podrá solicitar documentación adicional, de acuerdo con los procedimientos aplicables para este tipo de sorteos.



Asimismo, los premios que excedan el límite fijado por la legislación colombiana para el chance, equivalente a 48 UVT, están sujetos a la retención correspondiente por concepto de ganancias ocasionales, la cual se aplica antes de realizar el pago.

La legislación colombiana establece que los premios de Sinuano Día pueden reclamarse dentro del año siguiente a la fecha del sorteo. Una vez transcurre ese plazo sin adelantar el trámite, el derecho al cobro expira.

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Por esta razón, se recomienda consultar los resultados únicamente mediante los canales oficiales del operador, conservar el comprobante en buen estado y evitar compartir fotografías completas del tiquete en redes sociales o aplicaciones de mensajería. Estas medidas ayudan a proteger la información de la jugada y facilitan el proceso de verificación y reclamación en caso de resultar favorecido.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co