Resultados Dorado Tarde, último sorteo lunes 10 de agosto de 2026: números ganadores

El inicio de la segunda semana de agosto renueva las ilusiones de miles de apostadores en Bogotá y el centro de Colombia. Este lunes, el Dorado Tarde vuelve a encender sus tómbolas oficiales en una jornada cargada de expectativa para quienes confían en sus números predilectos. Respaldado por la Lotería de Bogotá y bajo la estricta mirada de las autoridades de control, este emblemático juego de chance se consolida diariamente por su transparencia y por su valioso aporte social, al destinar un porcentaje de sus ventas a la financiación de la salud pública.



Número ganador del Dorado Tarde - 10 de agosto

A continuación, la combinación ganadora correspondiente a la jornada de hoy, lunes 10 de agosto:



Número Ganador: 4 - 8 - 8 - 3

La Quinta (balota adicional): 1

(Nota: Este espacio se actualizará de manera inmediata una vez concluya la transmisión oficial de las 3:25 p.m. y las autoridades competentes emitan el acta de validación del sorteo).



¿Cómo jugar al Dorado Tarde y cuál es el valor de la apuesta?

La mayor cualidad técnica del Dorado Tarde radica en la flexibilidad del esquema de chance o apuesta permanente. A diferencia de los billetes de lotería preimpresos que imponen una tarifa fija, en este sistema es el propio apostador quien define la combinación y el presupuesto que desea invertir.

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Para participar, basta con elegir un número de cuatro cifras (comprendido entre el 0000 y el 9999) y fijar el valor de la jugada. Se pueden realizar apuestas desde montos sumamente accesibles, iniciando habitualmente en $500 o $1.000 pesos (más el 19% del IVA) en cualquier punto de la red autorizada Paga Todo o mediante sus aplicaciones móviles y plataformas digitales oficiales.



¿Dónde consultar los resultados?

La cita habitual para los seguidores del Dorado Tarde se cumple de lunes a sábado a las 3:25 p.m. Cada jornada cuenta con la supervisión de delegados de la Secretaría de Gobierno y entes reguladores para respaldar la transparencia de las balotas. La emisión en vivo se transmite a nivel nacional mediante la señal del Canal 1. Asimismo, los resultados son validados e ingresados de manera inmediata a los sistemas de los puntos de venta oficiales para su consulta pública.

El plan de premios del Dorado Tarde premia la exactitud de los aciertos, calculando los desembolsos sobre el valor neto de la jugada (excluyendo el IVA):



4 cifras (Directo): Retribuye 4.500 veces el valor apostado.

Retribuye el valor apostado. 3 cifras (Directo): Paga 400 veces el monto invertido.

Paga el monto invertido. 2 cifras (Pata): Otorga 50 veces la suma jugada.

Otorga la suma jugada. 1 cifra (Uña): Devuelve 5 veces lo apostado.

Para quienes prefieren incrementar las opciones estadísticas de acierto, existe la modalidad del chance combinado, en la cual se obtiene premio si las cifras escogidas coinciden en cualquier orden, ajustando de forma proporcional la tasa de retorno.



Requisitos y pasos para reclamar su premio

En caso de que su formulario resulte favorecido en la jornada de este lunes, atienda el siguiente protocolo legal para solicitar la entrega del dinero:



Custodia del tiquete: El comprobante impreso es un título valor al portador. Debe conservarse libre de enmiendas, tachaduras, roturas o signos de humedad. Identificación personal: El ganador debe presentar su cédula de ciudadanía original. Sedes de cobro: Para cuantías menores, el dinero se entrega directamente en cualquier agencia de la red autorizada. Si el premio supera el límite legal de 48 UVT (alrededor de $2.259.000 pesos), el trámite se realiza en las sedes administrativas de la concesionaria, aplicando el descuento del 20% por impuesto a las Ganancias Ocasionales. Término de caducidad: Según lo establecido en la Ley 1393, el apostador dispone de un año calendario para hacer efectivo el cobro antes de que los fondos expiren y sean transferidos al sector salud.

El nombre del sorteo rinde tributo a la célebre leyenda prehispánica de El Dorado, cuyos relatos sobre imperios de riqueza marcaron la historia de la Sabana de Bogotá y la cultura muisca. Nacido como un mecanismo de juego diario bajo la administración de la Lotería de Bogotá, la marca evolucionó hasta consolidar una familia de sorteos (Mañana, Tarde, Noche y Festivos), manteniendo intacto su compromiso de canalizar recursos hacia la red hospitalaria pública en Colombia.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.