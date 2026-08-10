Resultados de Caribeña Día hoy, lunes 10 de agosto de 2026: números ganadores

El sorteo de Caribeña Día realiza este lunes 10 de agosto de 2026 una nueva jornada de apuestas permanentes en Colombia. Una vez concluye la extracción oficial, el operador divulga el número ganador y la quinta cifra a través de sus canales autorizados para que quienes registraron una jugada puedan verificar si la combinación coincide con la información consignada en su comprobante.

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Antes de iniciar cualquier trámite de reclamación, es recomendable revisar cuidadosamente que las cuatro cifras impresas en el tiquete correspondan exactamente con la combinación anunciada y, cuando la modalidad de juego lo contemple, verificar también la quinta cifra.

Resultados de Caribeña Día del 10 de agosto de 2026

Luego de concluir la extracción correspondiente a este lunes, estos son los resultados oficiales del sorteo:



Número ganador: 7516

Quinta cifra: 5

¿A qué hora juega Caribeña Día?

El sorteo de Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m., incluidos domingos y festivos.



Por su parte, la modalidad nocturna mantiene los siguientes horarios:



Caribeña Noche: de lunes a sábado a las 10:30 p.m.

Caribeña Noche: domingos y festivos a las 8:30 p.m.

Los resultados oficiales son publicados poco después de finalizar la transmisión del sorteo mediante los canales autorizados por el operador.



¿Cómo funciona Caribeña Día?

Caribeña Día pertenece a la modalidad de apuestas permanentes o chance. Para participar, cada persona debe elegir un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999, definir el valor de la apuesta y registrarla en un punto de venta autorizado o a través de las plataformas habilitadas por el operador.



Durante la extracción se obtiene una combinación de cuatro cifras y una quinta balota complementaria. Esta última hace parte del resultado oficial y aplica únicamente para las modalidades que incluyen esta opción dentro del plan de premios.



Modalidades de juego

Caribeña Día ofrece diferentes alternativas de participación:

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Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras sin importar el orden.

Dos cifras o "pata": acertar las dos últimas cifras.

Una cifra o "uña": acertar la última cifra.

¿Cómo reclamar un premio?

El procedimiento de reclamación depende del monto obtenido.

Premios inferiores a 48 UVT: será necesario presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad y una copia legible de la cédula.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos anteriores, deberá diligenciarse el formulario SIPLAFT.

Premios iguales o superiores a 182 UVT: también será obligatorio presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad no mayor a 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia electrónica, de acuerdo con los procedimientos definidos por el operador.

Los premios que superen el límite establecido por la legislación colombiana para el chance están sujetos a la retención correspondiente por concepto de ganancias ocasionales.

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Plazo para reclamar el premio

Los premios obtenidos en Caribeña Día pueden reclamarse dentro del plazo previsto por la legislación colombiana. En términos generales, el ganador dispone de un año contado a partir de la fecha del sorteo para realizar el trámite de cobro. Una vez vencido ese término, el derecho a reclamar el premio expira.

Para evitar inconvenientes durante el proceso de verificación y reclamación, se recomienda consultar los resultados únicamente a través de los canales oficiales del operador, conservar el comprobante en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras, y evitar compartir fotografías completas del tiquete en redes sociales o aplicaciones de mensajería. Estas medidas ayudan a proteger la información de la jugada y facilitan la validación del premio en caso de resultar favorecido.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co