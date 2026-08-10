Resultados de Sinuano Día hoy, 10 de agosto de 2026: números ganadores del último sorteo

Resultados de Sinuano Día hoy, 10 de agosto de 2026: número ganador y quinta cifra del último sorteoEl Sinuano Día realiza este lunes 10 de agosto de 2026 una nueva edición de su sorteo diario, una modalidad de apuestas permanentes que se juega todos los días del año en Colombia. Al concluir la extracción oficial, el operador divulga el número ganador y la quinta cifra mediante sus canales autorizados para que quienes registraron una jugada puedan verificar si su comprobante coincide con la combinación favorecida.

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Como ocurre en cada jornada, el procedimiento se desarrolla bajo los protocolos establecidos para garantizar la transparencia del sorteo. Una vez finaliza la transmisión oficial, los resultados quedan disponibles para consulta inmediata. Antes de iniciar cualquier trámite de reclamación, se recomienda revisar cuidadosamente que las cuatro cifras impresas en el comprobante coincidan exactamente con el resultado publicado y, cuando la modalidad de juego lo contemple, verificar también la quinta balota.

Resultados de Sinuano Día del 10 de agosto de 2026

Luego de finalizar la extracción correspondiente a este lunes, estos son los resultados oficiales del sorteo:



Número ganador: 2942

Quinta cifra: 9

Una vez el operador confirme la combinación oficial, quienes participaron podrán compararla con la información registrada en su comprobante para establecer si obtuvieron alguno de los premios previstos en el plan de juego.



¿A qué hora juega Sinuano Día?

El sorteo de Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m., incluidos domingos y festivos.



Por su parte, la modalidad nocturna mantiene el siguiente horario:



Sinuano Noche: lunes a sábado, 10:30 p. m.

Sinuano Noche: domingos y festivos, 8:30 p. m.

Los resultados oficiales se publican pocos minutos después de concluir la transmisión del sorteo y pueden consultarse a través de los canales autorizados por el operador.

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¿Cómo funciona Sinuano Día?

Sinuano Día pertenece a la modalidad de apuestas permanentes o chance. Para participar, cada persona debe seleccionar una combinación de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999, definir el valor de la apuesta y registrarla en un punto de venta autorizado o mediante las plataformas digitales habilitadas.

Durante la extracción se obtiene un número ganador de cuatro cifras y una quinta balota complementaria. Esta última forma parte del resultado oficial y se utiliza únicamente en las modalidades de juego que contemplan esta opción dentro de su esquema de premiación.

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El comprobante entregado al momento de registrar la apuesta constituye el único documento válido para verificar el resultado y, en caso de obtener un premio, iniciar el proceso de reclamación.



Modalidades de juego disponibles

Sinuano Día ofrece distintas opciones de participación, según el tipo de apuesta realizada:



Cuatro cifras directo (superpleno).

Cuatro cifras combinado.

Tres cifras directo.

Tres cifras combinado.

Dos cifras o "pata".

Una cifra o "uña".

Quinta balota, para las modalidades que incluyen esta opción.

Cada modalidad cuenta con reglas específicas de premiación, por lo que es importante revisar cuidadosamente la información consignada en el comprobante antes de verificar los resultados oficiales.



¿Cómo reclamar un premio?

Si la combinación registrada coincide con el resultado oficial, será indispensable conservar el comprobante original en buen estado. El tiquete no debe presentar tachaduras, enmendaduras, roturas ni alteraciones que dificulten su validación.

Para realizar el cobro, generalmente será necesario presentar:



El comprobante original de la apuesta.

Un documento de identidad vigente.

La documentación adicional que solicite el operador cuando el premio supere los montos establecidos por la normatividad.

Los premios de menor cuantía suelen pagarse en los puntos autorizados, mientras que los de mayor valor requieren un proceso adicional de validación. Asimismo, los premios que superen el límite fijado por la legislación colombiana, equivalente a 48 UVT, están sujetos a la retención correspondiente por concepto de ganancias ocasionales.

La legislación colombiana establece que los premios obtenidos en Sinuano Día pueden reclamarse dentro del año siguiente a la fecha del sorteo. Una vez transcurre ese plazo sin adelantar el trámite de cobro, el derecho a reclamar el incentivo expira.

Las autoridades también recomiendan consultar los resultados únicamente mediante los canales oficiales, conservar el comprobante en un lugar seguro y evitar compartir fotografías completas del tiquete en redes sociales o aplicaciones de mensajería. Estas medidas ayudan a proteger la información de la jugada y facilitan el proceso de verificación y reclamación en caso de resultar favorecido.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.