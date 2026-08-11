Resultados Dorado Tarde, último sorteo martes 11 de agosto de 2026: números ganadores

El azar y la emoción marcan la pauta en esta jornada de martes en Bogotá y la región central del país. Miles de colombianos han registrado sus números predilectos a la espera del Dorado Tarde, uno de los sorteos de chance diarios con mayor trayectoria, preferencia y respaldo institucional en el mercado nacional. Operado con el sello de la Lotería de Bogotá, este juego destaca por su rigor en el cumplimiento de los estándares de transparencia, al tiempo que contribuye de manera permanente al financiamiento de la salud pública en Colombia.



Número ganador del Dorado Tarde - 11 de agosto

A continuación, habilitamos el espacio oficial para registrar la combinación ganadora correspondiente a hoy, martes 11 de agosto:



Número Ganador: 6 - 1 - 4 - 9

La Quinta (balota adicional): 0

(Nota: Este recuadro informativo será actualizado en tiempo real con los datos oficiales tan pronto concluya el sorteo a las 3:25 p.m. y las autoridades expidan el acta de validación correspondiente).



¿Cómo jugar al Dorado Tarde y cuál es el costo de la apuesta?

La mayor fortaleza del Dorado Tarde radica en la flexibilidad que ofrece el esquema de chance o apuesta permanente. A diferencia de los billetes de lotería tradicional que exigen una tarifa preestablecida, en este sistema es el propio jugador quien define la combinación y determina el monto a arriesgar.

Para participar, el apostador elige una cifra de cuatro dígitos (comprendida entre el 0000 y el 9999) y decide cuánto dinero desea invertirá. Las jugadas se pueden realizar desde valores sumamente accesibles, iniciando habitualmente en $500 o $1.000 pesos (más el 19% del IVA) en cualquier terminal físico de la red Paga Todo o a través de sus plataformas y aplicaciones digitales autorizadas.



¿Dónde consultar los resultados?

La cita para los seguidores del Dorado Tarde se cumple habitualmente de lunes a sábado a las 3:25 p.m. Cada jornada cuenta con la supervisión directa de delegados de la Secretaría de Gobierno y organismos reguladores para certificar la transparencia de las balotas. La emisión en vivo se transmite a nivel nacional a través del Canal 1. De igual forma, los resultados son cargados minutos después en los terminales de venta oficiales y en portales web especializados.



Plan de premios

El plan de premios del Dorado Tarde liquida las ganancias sobre el valor neto jugado (excluyendo el IVA) y está regulado por la normativa nacional de juegos de suerte y azar:



4 cifras (Directo): El ganador recibe 4.500 veces el valor de la suma apostada.

El ganador recibe el valor de la suma apostada. 3 cifras (Directo): Paga 400 veces el monto invertido.

Paga el monto invertido. 2 cifras (Pata): Retribuye 50 veces la jugada.

Retribuye la jugada. 1 cifra (Uña): Devuelve 5 veces la cantidad apostada.

Para quienes prefieren incrementar las opciones matemáticas de acierto, existe la alternativa del chance combinado, en la cual se obtiene premio si las cifras seleccionadas aparecen en cualquier orden, ajustando proporcionalmente la tasa de retorno.



Requisitos y protocolo legal para reclamar el premio

Si su formulario resulta favorecido en la jornada de este martes, considere las siguientes disposiciones legales para hacer efectivo el cobro del dinero:



Custodia del tiquete: El comprobante físico impreso es un título valor al portador. Debe mantenerse libre de tachaduras, enmiendas, roturas o humedad. Identificación personal: Es de carácter obligatorio presentar la cédula de ciudadanía original. Sedes de cobro: Las sumas menores se desembolsan directamente en las agencias de la red autorizada. Si el premio supera el tope legal de 48 UVT (alrededor de $2.259.000 pesos), el trámite se efectúa en las oficinas administrativas de la concesionaria, aplicando el descuento del 20% por concepto del impuesto a las Ganancias Ocasionales. Término de caducidad: Según lo establecido en la Ley 1393, el apostador dispone de un plazo límite de un año calendario para realizar el cobro antes de que los fondos expiren.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.