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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Lotería de Cundinamarca hoy: vea los números ganadores del sorteo de este 5 de octubre

Resultados Lotería de Cundinamarca hoy: vea los números ganadores del sorteo de este 5 de octubre

Consulte el número ganador, la serie y los principales premios del sorteo de este lunes. El premio mayor es de $10.000 millones.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 5 de oct, 2026
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Resultados Lotería de Cundinamarca último sorteo hoy lunes, 27 de abril de 2026
Resultados Lotería de Cundinamarca hoy -
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La Lotería de Cundinamarca realiza este lunes 5 de octubre de 2026 un nuevo sorteo, en el que los jugadores podrán consultar el número ganador, la serie y los principales premios de la jornada. El plan de premios supera los $28.071 millones y tiene como principal atractivo un premio mayor de $10.000 millones. Los participantes deben revisar las cifras de sus billetes y compararlas con el resultado oficial para comprobar si obtuvieron alguno de los premios. Para determinar si un billete resultó ganador, es importante verificar tanto las cuatro cifras del número como la serie correspondiente.

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Resultados de la Lotería de Cundinamarca hoy, 5 de octubre

  • Números ganadores:
  • Serie:

¿Cuánto paga la Lotería de Cundinamarca?

El plan de premios de la Lotería de Cundinamarca contempla diferentes categorías, cuyos valores dependen de las coincidencias obtenidas por el jugador y de si la serie corresponde a la ganadora. Entre los premios que ofrece el sorteo se encuentran:

  • Premio mayor: $10.000 millones.
  • Balsa Millonaria: $500 millones con serie.
  • Tunjo de Oro: $300 millones con serie.
  • Guaca Secreta: $100 millones con serie.
  • Tres Tesoros: tres premios de $50 millones con serie.
  • 20 Tesoros: premios de $20 millones con serie.
  • 35 Tesoros: premios de $10 millones con serie.

El juego también contempla premios por coincidencias parciales con las cifras del premio mayor. Por ejemplo, acertar la última cifra puede representar un pago de $40.000 cuando coincide la serie y de $5.000 cuando esta es diferente.

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¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?

Los sorteos de la Lotería de Cundinamarca se realizan habitualmente los lunes a las 11:15 de la noche. Cuando el lunes corresponde a un día festivo, la jornada se lleva a cabo el siguiente día hábil. Por eso, quienes participan en este juego de suerte y azar deben estar atentos a la publicación de los resultados para conocer las cifras ganadoras de cada jornada.

¿Cómo comprobar si ganó la Lotería de Cundinamarca?

Después de conocer el resultado oficial, es importante revisar cuidadosamente la información del billete. Estos son los datos que debe verificar:

  1. Compare las cuatro cifras de su billete con el número ganador.
  2. Revise si la serie coincide con la anunciada para el premio.
  3. Consulte el número del sorteo para confirmar que corresponde a la jornada en la que participó.
  4. Verifique las condiciones de la categoría del premio al que podría tener derecho.

Se recomienda conservar el billete en buen estado, pues es el documento necesario para acreditar un eventual premio.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Cundinamarca?

Las condiciones para reclamar un premio dependen del valor obtenido.

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Premios superiores a $10 millones: el pago se realiza directamente en las oficinas de la Lotería de Cundinamarca. Entre los documentos solicitados se encuentran el billete ganador, la cédula de ciudadanía, el Registro Único Tributario (RUT) y una certificación bancaria, además de los documentos requeridos para el trámite.

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Premios inferiores a $10 millones: el cobro puede realizarse en puntos de distribución autorizados, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada categoría.

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La Lotería de Cundinamarca también transfiere recursos provenientes de sus operaciones al sector de la salud pública, de acuerdo con las disposiciones aplicables a este tipo de juegos.

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