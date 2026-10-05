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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Lotería de Cundinamarca, Tolima, Baloto y Revancha hoy 5 de octubre: números ganadores

Resultados Lotería de Cundinamarca, Tolima, Baloto y Revancha hoy 5 de octubre: números ganadores

La jornada de loterías de este lunes 5 de octubre incluye los sorteos de Cundinamarca, Tolima, Baloto y Revancha. Conozca aquí los resultados.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 5 de oct, 2026
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Resultados de la Lotería de Cundinamarca, Tolima y Baloto -
Resultados de la Lotería de Cundinamarca, Tolima y Baloto
Archivo - Baloto

Los resultados de la Lotería de Cundinamarca, la Lotería del Tolima, Baloto y Revancha de este lunes 5 de octubre de 2026 están pendientes a esta hora. Los cuatro sorteos concentran la atención de los jugadores que esperan conocer los números ganadores y, en el caso de las loterías tradicionales, las respectivas series.

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La jornada de este lunes incluye los sorteos de Cundinamarca y Tolima a las 10:30 p.m., mientras que Baloto y Revancha tienen programada su extracción entre las 11:00 p.m. y las 11:15 p.m.

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Resultado Lotería de Cundinamarca hoy 5 de octubre

La Lotería de Cundinamarca realiza este lunes su sorteo número 4823. El resultado del premio mayor todavía está pendiente y se actualizará una vez finalice la extracción.

  • Número ganador: pendiente
  • Serie: pendiente

El sorteo 4823 llega con un premio de 10 mil millones de pesos. Para ganar el premio mayor, los jugadores deben acertar el número y la serie correspondientes a su billete.

Resultado Lotería del Tolima hoy 5 de octubre

La Lotería del Tolima también realiza esta noche su sorteo número 4190. A esta hora, el número ganador y la serie todavía están pendientes.

  • Número ganador: pendiente
  • Serie: pendiente

Además del premio mayor, los jugadores pueden revisar en la página oficial los resultados de los premios secos y las aproximaciones después de la realización del sorteo.

Resultado Baloto hoy 5 de octubre

Baloto tiene programado para este lunes 5 de octubre el sorteo número 2718. El resultado todavía no se conoce.

  • Números ganadores: pendiente
  • Súper Balota: pendiente

El acumulado de Baloto para esta jornada es de $4.300 millones, después de que el pasado sábado 3 de octubre un jugador de Nobsa, Boyacá, ganara el acumulado de $61.600 millones.

Baloto se juega seleccionando cinco números del 1 al 43 y una Súper Balota del 1 al 16. El sorteo de este lunes está previsto entre las 11:00 p.m. y las 11:15 p.m.

Resultado Baloto Revancha hoy 5 de octubre

Baloto Revancha también tiene su sorteo programado para este lunes. Al igual que Baloto, sus números ganadores están pendientes a esta hora.

  • Números ganadores: pendiente
  • Súper Balota: pendiente

El acumulado de Revancha es de $2.200 millones para el sorteo de este lunes, luego de la jornada del sábado 3 de octubre. Revancha utiliza los mismos números seleccionados para Baloto y ofrece una oportunidad adicional de ganar un premio acumulado.

¿Cuándo se conocen los resultados?

Los primeros resultados de esta jornada corresponden a las loterías de Cundinamarca y Tolima, cuyos sorteos están programados para las 10:30 p.m. Posteriormente se conocen los resultados de Baloto y Revancha, previstos entre las 11:00 p.m. y las 11:15 p.m.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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