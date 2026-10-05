Resultados Lotería de Cundinamarca, Tolima, Baloto y Revancha hoy 5 de octubre: números ganadores

Los resultados de la Lotería de Cundinamarca, la Lotería del Tolima, Baloto y Revancha de este lunes 5 de octubre de 2026 están pendientes a esta hora. Los cuatro sorteos concentran la atención de los jugadores que esperan conocer los números ganadores y, en el caso de las loterías tradicionales, las respectivas series.

La jornada de este lunes incluye los sorteos de Cundinamarca y Tolima a las 10:30 p.m., mientras que Baloto y Revancha tienen programada su extracción entre las 11:00 p.m. y las 11:15 p.m.

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Resultado Lotería de Cundinamarca hoy 5 de octubre

La Lotería de Cundinamarca realiza este lunes su sorteo número 4823. El resultado del premio mayor todavía está pendiente y se actualizará una vez finalice la extracción.



Número ganador: pendiente

Serie: pendiente

El sorteo 4823 llega con un premio de 10 mil millones de pesos. Para ganar el premio mayor, los jugadores deben acertar el número y la serie correspondientes a su billete.



Resultado Lotería del Tolima hoy 5 de octubre

La Lotería del Tolima también realiza esta noche su sorteo número 4190. A esta hora, el número ganador y la serie todavía están pendientes.



Número ganador: pendiente

pendiente Serie: pendiente

Además del premio mayor, los jugadores pueden revisar en la página oficial los resultados de los premios secos y las aproximaciones después de la realización del sorteo.



Resultado Baloto hoy 5 de octubre

Baloto tiene programado para este lunes 5 de octubre el sorteo número 2718. El resultado todavía no se conoce.



Números ganadores: pendiente

Súper Balota: pendiente

El acumulado de Baloto para esta jornada es de $4.300 millones, después de que el pasado sábado 3 de octubre un jugador de Nobsa, Boyacá, ganara el acumulado de $61.600 millones.



Baloto se juega seleccionando cinco números del 1 al 43 y una Súper Balota del 1 al 16. El sorteo de este lunes está previsto entre las 11:00 p.m. y las 11:15 p.m.



Resultado Baloto Revancha hoy 5 de octubre

Baloto Revancha también tiene su sorteo programado para este lunes. Al igual que Baloto, sus números ganadores están pendientes a esta hora.



Números ganadores: pendiente

Súper Balota: pendiente

El acumulado de Revancha es de $2.200 millones para el sorteo de este lunes, luego de la jornada del sábado 3 de octubre. Revancha utiliza los mismos números seleccionados para Baloto y ofrece una oportunidad adicional de ganar un premio acumulado.



¿Cuándo se conocen los resultados?

Los primeros resultados de esta jornada corresponden a las loterías de Cundinamarca y Tolima, cuyos sorteos están programados para las 10:30 p.m. Posteriormente se conocen los resultados de Baloto y Revancha, previstos entre las 11:00 p.m. y las 11:15 p.m.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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