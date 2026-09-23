Resultados Lotería del Meta hoy, miércoles 23 de septiembre: ¿acertó los números ganadores?

Este miércoles 23 de septiembre de 2026 representa una nueva jornada de oportunidades para miles de apostadores en el país. Si compró su fracción o billete para la Lotería del Meta, es indispensable conocer la ruta de reclamación de dinero, la distribución del dinero en juego y el reporte oficial de balotas emitido esta noche por la Beneficencia del Meta.

Resultados Lotería del Meta hoy, miércoles 23 de septiembre

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¿Cómo reclamar un premio de la Lotería del Meta en 2026?

Reclamar un incentivo económico tras el sorteo de este 23 de septiembre exige seguir un conducto regular según el valor obtenido. La norma colombiana clasifica el pago en dos modalidades:

Cobros inmediatos de menor cuantía: Si la cifra a recibir es inferior a 6 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) , el ganador puede dirigirse con el boleto físico original y su documento de identidad a cualquier red de venta autorizada (como Consuerte, Paga Todo o SuperGIROS).

Si la cifra a recibir es inferior a , el ganador puede dirigirse con el boleto físico original y su documento de identidad a cualquier red de venta autorizada (como Consuerte, Paga Todo o SuperGIROS). Gestión de grandes premios: Si obtuvo el Premio Mayor o un seco de alto valor, debe acudir a la sede de la Beneficencia del Meta en Villavicencio o al banco autorizado. Los documentos requeridos incluyen el billete en excelente estado (sin tachaduras ni enmendaduras), fotocopia de la cédula y el certificado de Registro Único Tributario (RUT) emitido por la DIAN.

Si obtuvo el Premio Mayor o un seco de alto valor, debe acudir a la sede de la Beneficencia del Meta en Villavicencio o al banco autorizado. Los documentos requeridos incluyen el billete en excelente estado (sin tachaduras ni enmendaduras), fotocopia de la cédula y el certificado de Registro Único Tributario (RUT) emitido por la DIAN. Tiempos y retenciones: De acuerdo con la Ley 643 de 2001, existe un plazo máximo de 365 días desde la fecha del sorteo para solicitar el dinero; de lo contrario, los recursos pasan a la salud pública. Ten en cuenta que a los premios superiores se les descuenta un 20% por ganancias ocasionales más el impuesto de Industria y Comercio (ICA).

¿Cómo funciona el juego y qué premios entrega?

El funcionamiento del sorteo se basa en la extracción de un número de cuatro cifras acompañado de una serie de tres dígitos. La compra puede realizarse mediante una fracción individual (a costo de $4.000 pesos) o adquiriendo el billete completo de tres fracciones ($12.000 pesos).

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La bolsa global roza los $7.200 millones de pesos y se desglosa en el siguiente esquema:

Premio Mayor principal: $1.800 millones de pesos al billete completo que coincida en número y serie.

$1.800 millones de pesos al billete completo que coincida en número y serie. Bloque de secos de alto impacto: 1 Seco "Mega Fortuna" de $300 millones, 1 Seco de $200 millones y 3 Secos de $100 millones de pesos.

1 Seco "Mega Fortuna" de $300 millones, 1 Seco de $200 millones y 3 Secos de $100 millones de pesos. Secos intermedios y menores: 7 Secos de $50 millones, 10 Secos de $20 millones y 20 Secos de $10 millones de pesos.

7 Secos de $50 millones, 10 Secos de $20 millones y 20 Secos de $10 millones de pesos. Aciertos por aproximación: Bonificaciones por coincidir con las últimas o primeras cifras del mayor, así como por acertar únicamente la serie.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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