Números ganadores Lotería de Manizales hoy: resultados último sorteo miércoles 23 de septiembre

La Lotería de Manizales realizó este miércoles 23 de septiembre de 2026 su sorteo número 4974, una jornada en la que los apostadores estuvieron atentos a conocer las cifras que definirían el premio mayor y los diferentes premios secos contemplados en el plan de premios. Para esta edición, el premio mayor estaba fijado en $3.000 millones, una de las principales razones por las que este sorteo despierta el interés de jugadores en distintas regiones de Colombia. Como ocurre cada semana, el resultado quedó determinado por la combinación de cuatro cifras y una serie.

Resultados Lotería de Manizales 23 de septiembre de 2026

Número ganador:

Serie:

Los compradores de billetes pueden comparar estos datos con la información registrada en sus ejemplares para establecer si obtuvieron el premio mayor o alguno de los premios adicionales.

Premios secos de la Lotería de Manizales

Además del premio mayor, la Lotería de Manizales cuenta con diferentes categorías de premios secos. Estos son los valores establecidos para el sorteo 4970:



Premio Valor bruto Valor neto Premio mayor $3.000.000.000 $1.992.000.000 Secos 1 y 2 $300.000.000 cada uno $199.200.000 cada uno Secos 3, 4 y 5 $200.000.000 cada uno $132.800.000 cada uno Secos 6 al 11 $100.000.000 cada uno $66.400.000 cada uno Secos 12 al 21 $80.000.000 cada uno $53.120.000 cada uno Secos 22 al 31 $60.000.000 cada uno $39.840.000 cada uno Secos 32 al 41 $50.000.000 cada uno $33.200.000 cada uno Secos 42 al 51 $40.000.000 cada uno $26.560.000 cada uno Premio especial $2.409.639 $2.000.000

Los valores netos corresponden al monto después de las deducciones aplicables a cada premio. Para quienes compraron un billete, es importante revisar no solo las cuatro cifras sino también la serie, ya que ambos elementos son determinantes para establecer si existe un premio mayor. La Lotería de Manizales realiza sus sorteos de manera semanal y los resultados pueden consultarse mediante sus canales oficiales. Los jugadores también suelen acudir a estos medios para verificar los números después de la transmisión y confirmar si su billete fue favorecido.

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En caso de obtener un premio, el ganador debe conservar el billete original y seguir el procedimiento establecido por la organización para efectuar el cobro. Dependiendo del valor ganado, pueden variar el lugar y los requisitos necesarios para reclamar el dinero. Como en cualquier juego de azar, los resultados son producto del sorteo y no existe una fórmula que permita anticipar las combinaciones ganadoras.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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