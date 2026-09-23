Resultados de Lotería de Manizales, Valle, Meta y Baloto hoy 23 de septiembre de 2026

Este miércoles 23 de septiembre de 2026 se realizan nuevos sorteos de la Lotería de Manizales, Lotería del Valle y Lotería del Meta, además de una nueva jornada de Baloto y Baloto Revancha. Los jugadores que participan en estos sorteos deben comprobar las cifras de sus billetes o tiquetes una vez sean publicados los resultados correspondientes a cada juego.

Resultados de las loterías de este miércoles

Lotería del Valle

Número ganador: 4356

4356 Serie: 149

Lotería del Meta

Número ganador: 2962

2962 Serie: 032

Lotería de Manizales

Número ganador: pendiente de confirmación

pendiente de confirmación Serie: pendiente de confirmación

La entidad advierte que los resultados válidos son los registrados en el acta oficial de cada sorteo.

Baloto y Revancha

La jornada de este miércoles también incluyó los sorteos de Baloto y Baloto Revancha.



Baloto

Números ganadores: pendiente de confirmación

Superbalota: pendiente de confirmación

Baloto Revancha

Números ganadores: pendiente de confirmación

Superbalota: pendiente de confirmación

Baloto realiza sus sorteos los lunes, miércoles y sábados, en una franja aproximada entre las 11:00 p.m. y las 11:15 p.m.



¿Cómo comprobar si ganó?

Una vez publicados los resultados, los jugadores deben revisar cuidadosamente los datos de sus billetes o tiquetes y compararlos con las combinaciones oficiales.



En las loterías tradicionales es importante verificar tanto el número de cuatro cifras como la serie, mientras que en Baloto se deben comparar los cinco números seleccionados y la Superbalota.



Recuerde que cada juego de azar cuenta con un plazo establecido para reclamar los premios, por lo que deberá consultar las condiciones correspondientes a cada sorteo.

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Ante cualquier diferencia entre una publicación de terceros y la información oficial, se debe tomar como referencia el acta o los canales institucionales del operador correspondiente.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.

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