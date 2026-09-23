Resultados de Lotería de Manizales, Valle, Meta y Baloto hoy 23 de septiembre de 2026

Este miércoles 23 de septiembre de 2026 se realizan nuevos sorteos de la Lotería de Manizales, Lotería del Valle y Lotería del Meta, además de una nueva jornada de Baloto y Baloto Revancha. Los jugadores que participan en estos sorteos deben comprobar las cifras de sus billetes o tiquetes una vez sean publicados los resultados correspondientes a cada juego.
Resultados de las loterías de este miércoles
Lotería del Valle
- Número ganador: 4356
- Serie: 149
Lotería del Meta
- Número ganador: 2962
- Serie: 032
Lotería de Manizales
- Número ganador: pendiente de confirmación
- Serie: pendiente de confirmación
La entidad advierte que los resultados válidos son los registrados en el acta oficial de cada sorteo.
Baloto y Revancha
La jornada de este miércoles también incluyó los sorteos de Baloto y Baloto Revancha.
Baloto
- Números ganadores: pendiente de confirmación
- Superbalota: pendiente de confirmación
Baloto Revancha
- Números ganadores: pendiente de confirmación
- Superbalota: pendiente de confirmación
Baloto realiza sus sorteos los lunes, miércoles y sábados, en una franja aproximada entre las 11:00 p.m. y las 11:15 p.m.
¿Cómo comprobar si ganó?
Una vez publicados los resultados, los jugadores deben revisar cuidadosamente los datos de sus billetes o tiquetes y compararlos con las combinaciones oficiales.
En las loterías tradicionales es importante verificar tanto el número de cuatro cifras como la serie, mientras que en Baloto se deben comparar los cinco números seleccionados y la Superbalota.
Recuerde que cada juego de azar cuenta con un plazo establecido para reclamar los premios, por lo que deberá consultar las condiciones correspondientes a cada sorteo.
Publicidad
Ante cualquier diferencia entre una publicación de terceros y la información oficial, se debe tomar como referencia el acta o los canales institucionales del operador correspondiente.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.
NOTICIAS CARACOL