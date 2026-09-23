Presupuesto General de la Nación para 2027 pasa a plenarias por $630 billones y ajustes para la JEP

Las comisiones económicas del Congreso de la República aprobaron el presupuesto del Gobierno de Abelardo de la Espriella por más de 630 billones de pesos. Incluye, entre tanto, una disminución considerable de recursos para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Las comisiones aprobaron este articulado que será llevado a las plenarias de Senado de la República y Cámara de Representantes.



Los textos del presupuesto contiene la distribución de los recursos necesarios para 2027. La ponencia que fue presentada hoy ya contemplaba el recorte de 170.000 millones para la JEP y el traspaso también de 2 billones de pesos del Ministerio de Hacienda al sector de la salud, pero se agregan otros cambios. Por ejemplo, se sumaron dos proposiciones: una que hace una adición al Sena por cerca de 500.000 millones de pesos y otra que distribuye recursos a los organismos de control como la Defensoría, la Contraloría y la Procuraduría.

También se añadieron unos artículos nuevos que tienen varias funciones. Uno es la creación de un Fondo Nacional para la Seguridad Ciudadana, recursos para fortalecer la seguridad en el país. Otro es la autonomía del Consejo Nacional Electoral y otro es que el Congreso de la República pueda disponer del presupuesto de funcionamiento. Este articulado quedó listo y será presentado en las plenarias, que también deberán darle trámite a algunas proposiciones a las que no se les dio trámite en las comisiones económicas. Los artículos tienen que ser discutidos en las siguientes semanas, ya que hasta el 20 de octubre hay plazo para que quede completamente listo el Presupuesto General de la Nación para el año 2027.