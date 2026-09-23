¿Qué número cayó en la Lotería del Valle este miércoles 23 de septiembre de 2026?

La Lotería del Valle realiza este miércoles 23 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo, una semana después de la jornada del 16 de septiembre en la que el número ganador fue el 0188, correspondiente a la serie 142. El resultado de esta noche se conocerá una vez finalice el sorteo.

Esta nueva jornada mantiene como principal atractivo un premio mayor de $9.000 millones, además de diferentes premios secos y aproximaciones contemplados en el plan de premios.



¿Cuánto cuesta jugar la Lotería del Valle?

El billete de la Lotería del Valle está dividido en tres fracciones. Cada una tiene un valor de $6.000, mientras que el billete completo cuesta $18.000.

La apuesta está conformada por un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos. Por ello, para comprobar si un billete obtuvo algún premio es necesario revisar ambos datos.



Premios que entrega el sorteo

Además del premio mayor de $9.000 millones, la Lotería del Valle contempla diferentes categorías dentro de su plan de premios.



Entre los premios secos mencionados se encuentran los de:



$500 millones.

$100 millones.

$60 millones.

$40 millones.

$30 millones.

El sorteo también incluye premios por aproximaciones, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada categoría.



¿A qué hora juega la Lotería del Valle?

Los sorteos ordinarios de la Lotería del Valle se realizan los miércoles a las 10:30 p.m. Para la jornada de este 23 de septiembre, los jugadores podrán conocer las cifras ganadoras después de que finalice el sorteo.



Resultado de la Lotería del Valle hoy

El sorteo de este miércoles 23 de septiembre se encuentra a la espera de resultado en la información suministrada.



Número ganador: pendiente

Serie: pendiente

Una vez concluya el sorteo, los jugadores deberán verificar tanto las cuatro cifras del número como la serie de tres dígitos que aparece en su billete.



¿Cómo verificar el billete?

Una vez publicado el resultado, se recomienda comparar cuidadosamente el número de cuatro cifras y la serie con los datos registrados en el billete.

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En caso de coincidir con alguna de las categorías premiadas, se debe conservar el billete o la fracción original en buen estado y verificar las condiciones correspondientes antes de realizar cualquier trámite.

La información sobre el procedimiento para reclamar los premios puede consultarse a través de los canales oficiales de la Lotería del Valle.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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