Resultados Lotería del Quindío: número ganador del sorteo de hoy, jueves 27 de agosto

Número ganador de la Lotería del Quindío

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Despachado a:

(Nota: Esta nota se actualizará en tiempo real tan pronto como la mesa técnica de la Lotería del Quindío y los delegados de la Alcaldía de Armenia certifiquen la extracción de las balotas sobre las 10:30 p. m. de este jueves).



¿Cómo funciona el plan de premios?

La Lotería del Quindío opera mediante un sistema tradicional de cuatro cifras acompañadas por una serie de tres dígitos (del 000 al 999). Cada emisión semanal contempla una bolsa global que roza los $9.600 millones de pesos en premios brutos, distribuidos estratégicamente para multiplicar las opciones de acierto entre los apostadores de todo el país:

Premio Mayor: Un acumulado insignia de $2.000 millones de pesos para el billete que coincida exactamente en número y serie.

Un acumulado insignia de para el billete que coincida exactamente en número y serie. Premios Secos Principales: Un seco de $300 millones , dos de $200 millones y tres de $100 millones de pesos .

Un seco de , dos de y tres de . Secos Menores y Aproximaciones: Un esquema escalonado con 8 secos de $50 millones, 10 de $20 millones, 20 de $10 millones, además de miles de incentivos monetarios por aproximaciones al mayor con o sin serie (última cifra, dos primeras cifras, serie diferente, etc.).

Actualmente, el público puede adquirir el billete completo por $12.000 pesos o tentarle a la suerte comprando fracciones individuales por $4.000 pesos, disponibles tanto en vendedores ambulantes autorizados como en terminales electrónicas de apuestas departamentales.



Paso a paso: ¿Cómo tramitar el cobro si resulta ganador?

Convertirse en el nuevo millonario de la semana implica seguir una serie de exigencias legales y operativas fijadas por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA):



Custodia de la fracción o billete: Mantenga la tirilla en un lugar seco y seguro. Evite raspaduras, enmendaduras o plastificados, pues la norma exige la presentación del título valor original e íntegro. Validación según el monto: Menores a 182 UVT (Aproximadamente $8,5 millones): Pueden ser cobrados directamente en la red de distribuidores de chance o con el lotero oficial.

Pueden ser cobrados directamente en la red de distribuidores de chance o con el lotero oficial. Mayores cuantías y Premio Mayor: El trámite debe realizarse en las oficinas de la Lotería del Quindío en Armenia. Requisitos documentales obligatorios: Billete o fracción original firmada al reverso con nombre completo, cédula, dirección y teléfono.

Fotocopia de la cédula de ciudadanía.

Certificado de Registro Único Tributario (RUT) no mayor a 30 días de expedición.

Certificación bancaria para el desembolso vía transferencia electrónica. Descuentos de ley: Todo premio mayor a los montos exentos está sujeto a una retención en la fuente del 20% por Ganancia Ocasional, más un 17% correspondiente al impuesto con destino a los fondos de la salud pública.

De la segregación territorial al motor social

El origen de este sorteo va de la mano con la naciente identidad político-administrativa de la región. Luego de que el Quindío se desvinculara del departamento del Caldas en 1966, el primer gobernador, Ancízar López López, mediante el Decreto 0064 del 17 de agosto de 1966, constituyó la Lotería del Quindío bajo el cobijo de la Beneficencia Departamental.



El primer sorteo en la historia de la institución se realizó meses después, el 9 de febrero de 1967, entregando un codiciado premio mayor de $150.000 pesos. A lo largo de casi seis décadas de operación continua, la lotería no solo ha transformado la vida de miles de familias ganadoras, sino que se ha consolidado como una de las fuentes de financiación directa más estables para la infraestructura hospitalaria y el régimen subsidiado de salud en el Eje Cafetero.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.