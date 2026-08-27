Super Astro Luna último sorteo hoy, jueves 27 de agosto de 2026: números ganadores

Cada noche, cuando termina la jornada para millones de colombianos, el Super Astro Luna pone a prueba la suerte con una modalidad diferente a la de los chances y loterías tradicionales. En lugar de depender únicamente de un número, este juego combina cuatro cifras con uno de los doce signos del zodiaco, lo que lo ha convertido en una de las apuestas más populares del país.



Super Astro Luna: resultados 27 de agosto de 2026

Para quienes participaron este jueves 27 de agosto de 2026, ya se conocen los resultados oficiales del más reciente sorteo de Super Astro Luna.



Número ganador:

Signo ganador:

Con estos datos, los jugadores ya pueden verificar sus apuestas y confirmar si obtuvieron alguno de los premios contemplados dentro de este juego operado a nivel nacional. El Super Astro Luna realiza sorteos todos los días del año y se caracteriza por ofrecer una dinámica distinta frente a otros juegos de suerte y azar. El participante debe escoger un número de hasta cuatro cifras y un signo zodiacal para competir por diferentes categorías de premios.

Es importante revisar cuidadosamente el comprobante de juego, ya que los premios no dependen únicamente de acertar la combinación completa. También existen pagos para quienes coincidan parcialmente con algunas cifras, según las reglas vigentes del producto.



¿A qué hora juega Super Astro Luna?

Uno de los aspectos que más consultan los apostadores es el horario oficial del sorteo. De acuerdo con la información publicada por el operador del juego, el Super Astro Luna se realiza en horarios diferentes según el día de la semana:



Lunes a viernes: 10:50 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Los sorteos se transmiten en vivo y forman parte de una programación nacional supervisada dentro del marco regulatorio de los juegos de suerte y azar en Colombia. La apuesta puede realizarse en puntos autorizados del país y también mediante canales digitales habilitados por los distribuidores oficiales. Además, existe una modalidad que permite jugar el mismo número con todos los signos zodiacales para aumentar las probabilidades de obtener algún premio. El valor de la apuesta es flexible y puede ir desde 500 pesos hasta 10.000 pesos colombianos, dependiendo de la modalidad elegida por el usuario.



Premios del Super Astro Luna

Uno de los factores que explica la popularidad del Super Astro es su sistema de pagos. Según la información divulgada sobre el juego, los premios se calculan multiplicando el valor apostado de acuerdo con el nivel de acierto obtenido. Las principales categorías son:



Acertar las cuatro cifras en orden y el signo: paga hasta 42.000 veces lo apostado.

Acertar las tres últimas cifras y el signo: paga 1.000 veces lo apostado.

Acertar las dos últimas cifras y el signo: paga 100 veces lo apostado.

Este esquema convierte al Super Astro Luna en una alternativa diferente dentro del mercado colombiano de apuestas, ya que el monto final depende directamente del valor invertido por cada jugador.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

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