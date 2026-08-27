Super Astro Sol: número y signo ganadores en el sorteo de hoy, jueves 27 de agosto

Este jueves 27 de agosto de 2026, miles de personas vuelven a poner su fe en la combinación del azar y la astrología con una nueva edición del Super Astro Sol. Con la promesa constante de transformar pequeñas apuestas en sumas millonarias, este juego se afirma como uno de los pilares del entretenimiento y la esperanza en las distintas regiones del país.

A continuación, presentamos la cobertura en vivo del sorteo, junto con un desglose exhaustivo de las reglas, montos de premiación y trámites de cobro necesarios para esta jornada.



Resultado Super Astro Sol: Jueves 27 de agosto de 2026

El sorteo se realiza en presencia de los delegados de la Alcaldía Mayor, Coljuegos y las directivas de la concesión. El número y el signo elegidos por la suerte se actualizarán de forma inmediata:



Número ganador:

Signo zodiacal:

Horario oficial y alternativas de transmisión

Para evitar confusiones en la audiencia, la organización recuerda que el sorteo de Super Astro Sol se juega a las 4:00 p.m. (hora de Colombia). Los apostadores pueden seguir la transmisión en directo a través del Canal Uno, la señal oficial autorizada para la difusión en televisión abierta. Adicionalmente, una vez concluida la transmisión, los resultados definitivos quedan asentados de forma inmediata en la página web oficial de Coljuegos y en los canales digitales del operador.



Historia y naturaleza del juego

Gestado bajo la administración de Corredor Empresarial S.A. y la supervisión estatal de Coljuegos, el Super Astro irrumpió en el mercado colombiano para dinamizar el tradicional sistema de chance. Su propuesta distintiva consistió en incorporar los 12 signos zodiacales como un factor determinante de acierto.

Además de su éxito comercial, el juego cumple una función de responsabilidad social de gran magnitud: por disposición legislativa, un porcentaje relevante de los ingresos brutos generados por la venta de cada boleto se transfiere al fondo público de salud, financiando la atención médica de miles de colombianos de escasos recursos.



¿Cómo jugar y cuánto cuesta el boleto?

Participar en este sorteo destaca por su gran flexibilidad presupuestaria:



Selección de números: El usuario debe escoger una cifra de cuatro dígitos (comprendida entre el 0000 y el 9999) y asociarla a uno de los 12 signos del zodiaco (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).

El usuario debe escoger una cifra de (comprendida entre el 0000 y el 9999) y asociarla a uno de los (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis). Valor de la apuesta: Es altamente incluyente, permitiendo efectuar jugadas desde un costo mínimo de $500 pesos hasta un máximo de $10.000 pesos por tiquete.

Es altamente incluyente, permitiendo efectuar jugadas desde un costo mínimo de hasta un máximo de por tiquete. Modalidad de juego: Se puede seleccionar la combinación manualmente o solicitar una jugada aleatoria directa en la terminal mediante la opción "automático".

Plan de premios

Al operar bajo el modelo de "contrapartida", el premio no es una bolsa común que se divide entre los acertantes, sino una cifra fija calculada en proporción a la suma apostada:



Acierto de 4 cifras + signo exacto: Otorga 42.000 veces el valor de la apuesta.

Otorga el valor de la apuesta. Acierto de 3 cifras + signo exacto: Otorga 1.000 veces el valor de la apuesta.

Otorga el valor de la apuesta. Acierto de 2 cifras + signo exacto: Otorga 100 veces el valor de la apuesta.

(Ejemplo ilustrativo: Una apuesta de $1.000 pesos a las 4 cifras con el signo correcto se traduce en un premio de $42.000.000 de pesos).



¿Qué hacer si resulta ser el ganador?

Si la fortuna lo favorece en esta jornada de jueves, tenga en cuenta el siguiente procedimiento oficial para hacer efectivo el cobro:



Requisitos básicos: Conservar el tiquete original en perfecto estado (sin tachaduras ni enmendaduras) y presentar el documento de identidad original. Cobro de cuantías menores: Se efectúa directamente en los puntos de venta autorizados de SuperGIROS o Su Red distribuidos a nivel nacional. Cobro de cuantías mayores: Requiere acudir a las sedes administrativas principales con el documento original y una fotocopia de la cédula ampliada al 150%. Tributación legal: Por ley nacional, a todo premio de azar que supere los montos mínimos exentos se le aplica una retención en la fuente del 20% por concepto de Ganancias Ocasionales.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.