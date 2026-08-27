Chontico Noche: número ganador del sorteo de hoy, jueves 27 de agosto

El panorama de las apuestas permanentes en Colombia mantiene una intensa dinámica en la segunda mitad del año. Para esta edición del Chontico Noche, los miles de apostadores en el territorio nacional aguardan la certificación de las balotas bajo la estricta vigilancia de los entes de control y los delegados institucionales de la Lotería del Valle.

A continuación, se detalla el boletín de resultados junto con un desglose técnico sobre la operativa de este emblemático juego de azar.



Ficha del Sorteo: Chontico Noche

Fecha de emisión: Jueves, 20 de agosto de 2026

Jueves, 20 de agosto de 2026 Número ganador (4 cifras): 3 - 3 - 8 - 3

Quinta balota (Cifra adicional): 3

(Espacio reservado para la actualización en tiempo real inmediatamente después del cierre de la transmisión a las 7:00 p. m. por la señal de Telepacífico).



Mecánica de juego y matriz de premiación

El Chontico Noche opera bajo el sistema de chance tradicional, lo que significa que no impone números preimpresos. El apostador posee la libertad de seleccionar su combinación favorita de cuatro dígitos (del 0000 al 9999) y definir el monto exacto a invertir, con billetes y tiquetes que parten desde los $500 pesos.

El retorno económico se calcula según la precisión del acierto y el dinero jugado:



4 Cifras (Superpleno): 4.500 veces el valor apostado

3 Cifras (Pleno): 400 veces el valor apostado

2 Cifras (La Pata): 50 veces el valor apostado

1 Cifra (La Uña): 5 veces el valor apostado

(Nota: El plan de premios otorga asignaciones proporcionales directas sobre la inversión realizada en el tiquete digital o físico).



Canales de emisión y seguimiento

Para la jornada de los días hábiles, la extracción de las balotas se efectúa puntualmente a las 7:00 p. m. La señal oficial de televisión se emite en directo por el canal regional Telepacífico. Asimismo, la red oficial autorizada para la adquisición de boletos en el suroccidente colombiano corresponde a Gane, mientras que en la zona central y el resto del país se habilita mediante los puntos de venta de Paga Todo y SuperGIROS.



Guía de reclamo para tiquetes ganadores

Si su formulario resulta beneficiado por el dictamen del azar, existen directrices claras dictadas por la ley colombiana para hacer efectivo el cobro:



Custodia del documento: El comprobante emitido por la terminal de chance es un título valor al portador. No debe presentar enmendaduras, arrugas extremas ni humedad que impida la lectura del código de barras. Acreditación de identidad: Es requisito indispensable ser mayor de edad y presentar el documento de identidad original (Cédula de Ciudadanía o Extranjería). Puntos de pago: Premios de baja cuantía: Se redimen inmediatamente en cualquier caja de la red concesionaria donde se compró el juego.

Se redimen inmediatamente en cualquier caja de la red concesionaria donde se compró el juego. Premios de mayor cuantía: Si el monto acumulado supera el límite exento de retención en la fuente por ganancia ocasional (fijado por las Unidades de Valor Tributario de la DIAN), el cobro se tramita en las sedes administrativas principales para efectuar la liquidación mediante cheque de gerencia o transferencia bancaria.

Origen e impacto social

Nacido bajo la tutela de la Lotería del Valle, el Chontico Noche fue diseñado como una estrategia de apuestas diarias orientada a captar recursos con un destino específico: el financiamiento del sistema de salud pública en Colombia. A través de sus sistemas neumáticos de extracción y las auditorías de la Secretaría de Gobierno, ha mantenido una trayectoria sólida dentro del sector de juegos de suerte y azar.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.