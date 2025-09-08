Resultados Lotería del Tolima último sorteo, lunes 8 de septiembre de 2025: números ganadores.

La Lotería del Tolima juega este lunes 8 de septiembre su sorteo habitual, en el que se destaca un premio mayor de $3.000 millones. Los participantes que adquieran el billete completo, ya sea en formato físico o digital, también podrán acceder a una amplia gama de premios adicionales. En total, la entidad repartirá más de $9.600 millones, distribuidos entre bonos y premios secos previamente programados. El sorteo se lleva a cabo en simultáneo con el de la Lotería de Cundinamarca y los juegos de Baloto y Revancha.



Resultados Lotería del Tolima último sorteo, lunes 8 de septiembre de 2025

La Lotería del Tolima realiza sus sorteos todos los lunes a las 10:30 p. m., y en caso de que el lunes sea festivo, el sorteo se traslada automáticamente al martes siguiente, a la misma hora. Esta condición se encuentra estipulada en el reglamento oficial de la entidad. Estos son los números ganadores de hoy, 8 de septiembre de 2025:



Números ganadores : 8850

: 8850 Serie: 27

¿Cómo jugar la Lotería del Tolima?

Participar en la Lotería del Tolima es muy sencillo, y existen varias alternativas para hacerlo tanto de manera presencial como virtual. Quienes prefieran adquirir su billete físicamente pueden hacerlo a través de puntos autorizados como Efecty, Gelsa o Codesa, disponibles en diferentes regiones del país. Sin embargo, si prefiere hacerlo desde la comodidad de su casa, puede seguir los siguientes pasos:



Ingrese al sitio web oficial de la Lotería del Tolima o a plataformas como LottiColombia o LottiVé. Regístrese con sus datos personales: nombre completo, documento de identidad, edad y correo electrónico. Diríjase a la opción ‘Jugar ahora’ dentro de la sección de Lotería del Tolima. Seleccione los números manualmente o si prefiere el sistema los puede elegir de forma automática. Escoja cuántas fracciones desea adquirir. Realice el pago a través de PSE. Guarde el comprobante digital que se generará al final del proceso, ya que este tiene validez legal para el reclamo de premios.

¿Qué hacer si se gana la Lotería del Tolima?

Para recibir cualquier premio, es imprescindible presentar el billete original en perfectas condiciones, puede ser físico o digital, dependiendo del canal de compra. Los jugadores que hayan obtenido premios inferiores a $5.000.000 pueden acercarse a un punto autorizado como loteros o establecimientos certificados y reclamar su dinero directamente.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

No obstante, para montos que superen los cinco millones de pesos, el procedimiento debe realizarse en la sede principal de la Lotería del Tolima, ubicada en Ibagué, en la carrera 2 con calle 11. Además del billete, será necesario presentar la cédula de ciudadanía y el Registro Único Tributario (RUT), documento exigido por la DIAN para operaciones financieras de este tipo. Se recomienda a los ganadores verificar los resultados en los medios oficiales antes de iniciar cualquier trámite.

Plan de premios de la Lotería del Tolima

Premio mayor: $3.000.000.000

"El carro de mis sueños": $150.000.000

"La casa de mis sueños": $150.000.000

Secos Extrapijao: $100.000.000

Secos Megafortuna: $50.000.000

Secos Lotto Millonario: $8.000.000

Secos de Oro: $10.000.000

Quincenazo de la Tolima: $24.000.000

Aproximaciones al premio mayor de la Lotería del Tolima

Última cifra: $28.915

Dos primeras o dos últimas cifras: $759.036

Tres primeras o tres últimas cifras: $8.000.000

Dos primeras y la última cifra: $2.430.000

Número completo en cualquier orden: $10.210.843

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co