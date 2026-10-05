Resultados oficiales del Chontico Día de hoy, lunes 5 de octubre: número ganador y quinta balota

Arranca una nueva semana en el territorio nacional y con ella la ilusión de miles de colombianos que ponen su fe en los sorteos vespertinos de suerte y azar. Este lunes 5 de octubre de 2026, el Chontico Día se consolida una vez más como una de las opciones más consultadas por los apostadores, operando bajo el estricto cumplimiento normativo impuesto por los entes reguladores de los juegos territoriales.

A continuación, la sala de redacción dispone del panel oficial de verificación, el cual se completará tan pronto concluya el escrutinio técnico del sorteo:



NÚMERO GANADOR QUINTA BALOTA

Radiografía del juego: ¿En qué consiste y cómo se distribuyen las ganancias?

El chance en Colombia es una de las modalidades de apuesta preferidas debido a su sencillez y la posibilidad de personalizar el riesgo. En el caso del Chontico Día, el participante busca acertar las cifras seleccionadas mediante un sistema electromecánico de tómbolas que extrae balotas al azar.



Estructura del plan de premios

El retorno financiero para los ganadores varía según el grado de precisión y la modalidad jugada. Los premios se calculan sobre el valor neto de la inversión (descontando el 19% del Impuesto a las Ventas - IVA):



4 Cifras Directo: Paga 4.500 veces el valor apostado si se aciertan todos los dígitos en la secuencia exacta.

Paga el valor apostado si se aciertan todos los dígitos en la secuencia exacta. 4 Cifras Combinado: Otorga 308 veces lo invertido si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

Otorga lo invertido si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden. 3 Cifras Directo (Pleno): Retribuye 400 veces lo apostado acertando los últimos tres números en su orden.

Retribuye lo apostado acertando los últimos tres números en su orden. 3 Cifras Combinado: Paga 83 veces el valor apostado.

Paga el valor apostado. 2 Cifras ("La Pata"): Devuelve 50 veces la apuesta acertando los dos últimos dígitos.

Devuelve la apuesta acertando los dos últimos dígitos. 1 Cifra ("La Uña"): Cancela 5 veces lo apostado acertando el último número.

Manual de usuario: pasos para apostar legalmente

Para registrar un boleto en el Chontico Día, el usuario solo debe seguir tres pasos fundamentales:



Localización de un punto autorizado: Acudir a la red de concesionarios de confianza con presencia en su región (tales como SuperGIROS, Gane, Paga Todo u operadores aliados). Selección del número y monto: El jugador elige su combinación (de 1 a 4 cifras) y define el valor de la jugada. El valor mínimo para expedir un tiquete legal se sitúa en los $500 pesos, con un máximo recomendado de $25.000 pesos por tiquete. Recepción del comprobante: Exigir siempre el tiquete impreso generado por la terminal, el cual cuenta con un código único de seguridad.

Ruta de cobro para tiquetes ganadores

En caso de que las balotas extraídas este 5 de octubre coincidan con su boleto, es imprescindible efectuar el reclamo del dinero respetando el marco legal colombiano:



Paso 1: Conservación física. El tiquete es un documento al portador. Si presenta tachaduras, rasgaduras o enmendaduras, el sistema del concesionario rechazará la solicitud de pago.

El tiquete es un documento al portador. Si presenta tachaduras, rasgaduras o enmendaduras, el sistema del concesionario rechazará la solicitud de pago. Paso 2: Cobro de menor cuantía (Menos de 48 UVT). Puede acudir a cualquier punto de servicio de la red concesionaria donde realizó la compra, presentando su cédula de ciudadanía original para recibir la liquidación inmediata en efectivo.

Puede acudir a cualquier punto de servicio de la red concesionaria donde realizó la compra, presentando su cédula de ciudadanía original para recibir la liquidación inmediata en efectivo. Paso 3: Cobro de mayor cuantía (Superior a 48 o 182 UVT). Se debe tramitar directamente en las sedes administrativas principales de la empresa concesionaria. El ganador deberá radicar su cédula original con fotocopia, Registro Único Tributario (RUT) actualizado y una certificación bancaria a su nombre. El pago se efectúa mediante transferencia o cheque de gerencia, aplicando las deducciones por Ley por concepto de Retención en la Fuente y Ganancias Ocasionales.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.