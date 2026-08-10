Fondo Nacional del Ahorro cierra temporalmente estas 10 oficinas tras terremoto en Colombia

Las consecuencias del terremoto de magnitud 7.4 en Colombia, registrado en la mañana de este lunes 10 de agosto continúan impactando la operación de entidades públicas y privadas en varias regiones del país. En medio de las afectaciones reportadas en departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) anunció el cierre temporal de 10 de sus puntos de atención presencial como medida preventiva para proteger a usuarios y colaboradores.

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La decisión se conoce mientras las autoridades nacionales avanzan en la evaluación de daños ocasionados por el sismo, que dejó víctimas, heridos y afectaciones en infraestructura en varias ciudades del occidente colombiano. En este contexto, diferentes entidades han comenzado a adoptar medidas de contingencia para garantizar la continuidad de sus servicios sin poner en riesgo a la ciudadanía.

Según informó el Fondo Nacional del Ahorro en un comunicado oficial, la suspensión temporal de la atención presencial responde a la necesidad de realizar revisiones técnicas en las instalaciones y evaluar las condiciones de infraestructura, movilidad y prestación de servicios públicos en las zonas impactadas por la emergencia. La entidad explicó que la prioridad es garantizar una atención segura para los ciudadanos y para los funcionarios, razón por la cual algunas sedes permanecerán cerradas mientras avanzan las inspecciones correspondientes.



Terremoto en Colombia obliga al cierre de oficinas del Fondo Nacional del Ahorro

El Fondo Nacional del Ahorro confirmó que los puntos de atención que no prestarán servicio temporalmente están ubicados en:



Pereira

Guadalupe

Quibdó

Armenia

Manizales

Popayán

Tuluá

Palmira

Cali Américas

Ipiales

Varias de estas ciudades se encuentran entre las regiones que reportaron afectaciones por el fuerte movimiento telúrico, especialmente en el Eje Cafetero, el Pacífico colombiano y el suroccidente del país. El FNA indicó que la medida busca prevenir cualquier riesgo mientras se verifica el estado de las instalaciones y se determina cuándo existen las condiciones adecuadas para retomar la atención presencial.



Ante la suspensión temporal de los servicios presenciales, el Fondo Nacional del Ahorro recomendó a los usuarios realizar sus trámites a través de los canales virtuales habilitados por la entidad. Entre las alternativas disponibles se encuentran la página web oficial, la aplicación móvil del FNA y la línea nacional de atención, herramientas con las que la entidad busca mantener la continuidad de los servicios durante la emergencia.



La entidad aseguró que continuará monitoreando la evolución de la situación junto con las autoridades locales y los organismos competentes para determinar cuándo podrán reabrirse las oficinas afectadas.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL