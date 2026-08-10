Resultados Chontico Noche, último sorteo hoy lunes 10 de agosto de 2026: números ganadores

La jornada de este lunes 10 de agosto de 2026 transcurre con la expectativa habitual que rodea al Chontico Noche, uno de los juegos de chance con mayor reconocimiento entre los apostadores en Colombia.

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Miles de jugadores esperan conocer la combinación favorecida para comprobar si su tiquete resultó ganador en el más reciente sorteo. El resultado oficial incluye el número de cuatro cifras y la quinta balota, una modalidad adicional incorporada al juego.

El número ganador de Chontico Noche

Una vez concluya el sorteo de este lunes, se conocerán las cifras oficiales de la jornada:



Número ganador: 3356

3356 Quinta balota: 0

El Chontico Noche se realiza todos los días en jornada nocturna. De acuerdo con la programación del juego, los sorteos se llevan a cabo de lunes a viernes a las 7:00 p. m., los sábados a las 10:00 p. m. y los domingos y festivos a las 8:00 p. m.



Los apostadores deben comparar las cifras de su tiquete con el resultado oficial para determinar si obtuvieron algún premio.

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¿Cómo jugar Chontico Noche?

El juego funciona bajo la modalidad de chance y permite seleccionar una combinación de cuatro cifras, entre 0000 y 9999. El valor mínimo de la apuesta es de $500, mientras que el máximo por jugada es de $10.000, según la información disponible sobre el juego.

Existen diferentes modalidades de apuesta, entre ellas:

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Cuatro cifras directo o superpleno: se deben acertar las cuatro cifras en el mismo orden.

se deben acertar las cuatro cifras en el mismo orden. Cuatro cifras combinado: permite ganar acertando las cuatro cifras sin importar el orden.

permite ganar acertando las cuatro cifras sin importar el orden. Tres cifras directo: se deben acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

se deben acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Tres cifras combinado: premia el acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

premia el acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras.

consiste en acertar las dos últimas cifras. Una cifra o uña: se obtiene un premio al acertar únicamente la última cifra.

¿Cómo reclamar un premio del Chontico Noche?

Si su número coincide con alguna de las combinaciones premiadas, es fundamental conservar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Para iniciar el proceso de cobro se debe presentar el comprobante y el documento de identidad. En determinados premios pueden solicitarse documentos adicionales.

Según la información disponible, para premios inferiores a 48 UVT se exige la documentación básica. En premios entre 48 y 181 UVT es necesario diligenciar el formato SIPLAFT, mientras que para premios superiores a 182 UVT se requiere además una certificación bancaria vigente.

Los ganadores deben verificar siempre las condiciones establecidas por el operador antes de realizar cualquier trámite.

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Importancia de jugar en puntos autorizados

Los apostadores deben adquirir sus tiquetes únicamente a través de los canales y puntos de venta autorizados. Esto permite garantizar la validez del comprobante y contar con respaldo para reclamar un eventual premio.

Además, los recursos provenientes de los juegos de suerte y azar legales tienen una destinación social establecida por la legislación colombiana, especialmente para la financiación del sistema de salud.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.