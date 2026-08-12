Resultados Super Astro Luna, último sorteo hoy miércoles 12 de agosto de 2026: números ganadores

La noche de este miércoles se llena de ilusión para miles de jugadores en todo el territorio nacional con la llegada de un nuevo sorteo del Super Astro Luna. Este juego de suerte y azar, posicionado como uno de los favoritos entre los colombianos por su dinamismo y su combinación única entre números y astros, promete entregar importantes sumas de dinero a quienes logren acertar la combinación de la jornada en las urnas oficiales.



Números ganadores del Super Astro Luna - 12 de agosto

A continuación, se dispondrá la información oficial con la combinación ganadora una vez las autoridades y delegados validen el sorteo de esta noche:



Número ganador: 9 - 6 - 6 - 0

Signo zodiacal: Géminis

(Nota: Los datos se actualizarán en este espacio de manera inmediata tras la finalización del escrutinio oficial).



¿Cómo funciona y cuándo se juega?

El Super Astro Luna forma parte de la categoría de juegos novedosos en Colombia, operado por Corredor Empresarial S.A. y bajo la estricta regulación de Coljuegos. La mecánica del juego consiste en la selección de una cifra de cuatro dígitos (comprendida entre el 0000 y el 9999), acompañada por uno de los 12 signos del zodiaco (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).

A diferencia de las loterías tradicionales que juegan en días específicos de la semana, la modalidad "Luna" opera de lunes a domingo en los siguientes horarios de emisión:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

¿Cómo jugar y cuánto cuesta el tiquete?

Para participar, los usuarios pueden dirigirse a cualquier punto físico autorizado de las redes de chance a nivel nacional (como SuRed y SuperGIROS) o ingresar a los portales web habilitados. El apostador no compra una fracción preimpresa, sino que elige libremente su número y su signo.

El valor del billete o formulario es altamente accesible y flexible:



Valor mínimo de apuesta: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Valor máximo de apuesta: $10.000 pesos colombianos por tiquete (valores expresados antes de IVA).

$10.000 pesos colombianos por tiquete (valores expresados antes de IVA). Opciones adicionales: Es posible elegir un solo signo o marcar la opción "Todos los signos", la cual evalúa el número de cuatro cifras frente a las doce alternativas zodiacales en una misma apuesta, incrementando proporcionalmente el costo pero garantizando mayor cobertura.

¿Cuánto dinero se puede ganar?

El plan de premios de Super Astro Luna se calcula multiplicando el valor neto apostado (sin IVA) en función de los aciertos obtenidos, siempre exigiendo un orden estricto de izquierda a derecha:



4 cifras + signo coincidente: Otorga el premio mayor equivalente a 42.000 veces lo apostado.

Otorga el premio mayor equivalente a lo apostado. 3 cifras + signo coincidente: Paga 1.000 veces el valor de la apuesta.

Paga el valor de la apuesta. 2 cifras + signo coincidente: Genera un retorno de 100 veces la cantidad invertida.

¿Qué hacer si resulta ganador para reclamar el premio?

Si su tiquete coincide con el reporte oficial de este miércoles 12 de agosto, debe seguir el protocolo legal para hacer efectivo el cobro:



Estado del comprobante: Presentar el tiquete original en perfecto estado, completamente legible y sin tachaduras o enmendaduras.

Presentar el tiquete original en perfecto estado, completamente legible y sin tachaduras o enmendaduras. Premios menores: Si la suma es inferior a 48 UVT (alrededor de $2.280.000 COP), se puede reclamar directamente en los puntos de venta autorizados presentando la cédula de ciudadanía original.

Si la suma es inferior a 48 UVT (alrededor de $2.280.000 COP), se puede reclamar directamente en los puntos de venta autorizados presentando la cédula de ciudadanía original. Premios mayores: Para montos iguales o superiores a 182 UVT, el trámite debe realizarse en las sedes administrativas principales. El ganador debe adjuntar su documento de identidad, fotocopia ampliada al 150%, certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días) y diligenciar el formulario SIPLAFT. El pago se gestiona mediante transferencia o cheque de gerencia.

Para montos iguales o superiores a 182 UVT, el trámite debe realizarse en las sedes administrativas principales. El ganador debe adjuntar su documento de identidad, fotocopia ampliada al 150%, certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días) y diligenciar el formulario SIPLAFT. El pago se gestiona mediante transferencia o cheque de gerencia. Impuestos y caducidad: Por ley, todo premio sujeto a retención en la fuente tendrá un descuento del 20% por ganancia ocasional. El derecho a reclamar el dinero vence exactamente a los 365 días calendario posteriores al sorteo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.