Terremoto en Colombia: ¿qué pasa con mi casa si tiene hipoteca y se dañó por el temblor?

La reciente tragedia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, ha dejado un rastro de desolación en gran parte del país. Con más de 260 fallecidos y miles de familias damnificadas en regiones como el Valle del Cauca, Risaralda y Caldas, la preocupación ahora se traslada a la reconstrucción y al futuro del patrimonio familiar. Para quienes aún están pagando su vivienda a través de un crédito o leasing, puede surgir una duda vital: ¿existe un seguro que responda por los daños?

La respuesta corta es sí, pero hay detalles fundamentales que todo propietario debe conocer para no llevarse sorpresas desagradables al momento de reclamar. El abogado inmobiliario Rafael Gómez, en entrevista con Noticias Caracol, explicó las claves para entender cómo funcionan estas pólizas en medio de la emergencia nacional.



El seguro obligatorio: alivio para quienes tienen crédito hipotecario o leasing

Si usted adquirió su casa o apartamento mediante un crédito hipotecario o un contrato de leasing, puede tener un respiro en medio de la crisis. Según el abogado Gómez, la gran mayoría de las entidades financieras exigen, como requisito indispensable para otorgar el préstamo, que se mantenga vigente una póliza que cubra daños por eventualidades como un terremoto.

Esto significa que, mientras usted esté pagando su deuda al banco, su propiedad cuenta con un respaldo básico. Sin embargo, no se confíe ciegamente. Es fundamental revisar los términos de dicha póliza, ya que en muchas ocasiones el banco asegura únicamente el valor de la deuda y no el valor comercial total del inmueble. Si usted ya ha pagado gran parte de su crédito, el valor que el banco exige tener asegurado se vuelve parcial, lo que podría dejarlo desprotegido frente al valor real de reposición de su hogar.



¿Vive en un conjunto cerrado o edificio? Ojo a la Ley 675 de 2001

Para quienes viven en propiedad horizontal, la protección va más allá de su apartamento. La Ley 675 de 2001 establece que todas las copropiedades tienen la obligación de contar con un seguro que cubra las zonas comunes contra siniestros como incendios o terremotos.Muchos ciudadanos se preguntan qué entra en esa categoría. Según la definición legal, las zonas comunes incluyen los pisos, placas, pasillos y áreas de circulación.



En eventos de gran magnitud como el del pasado 10 de agosto, donde estructuras completas se han visto comprometidas, este seguro es el que debe responder por la estabilidad y reparación de la base del edificio. El problema, advierte Gómez, es que muchas administraciones dejan desactualizados los avalúos, lo que genera una situación de riesgo económico para todos los propietarios.



El peligro del "infraseguro": por qué lo barato puede salirle muy caro

Uno de los mayores errores de los colombianos es no tener una cultura de aseguramiento real. "Si supieran lo barato que resulta un seguro de cara a lo costoso que es reponer cualquier cosa tras un siniestro, lo haríamos sin pensarlo", enfatiza el experto inmobiliario.



En Colombia es muy común el fenómeno del infraseguro, que ocurre cuando una propiedad se asegura por un valor mucho menor al que realmente corresponde. Si su casa vale 300 millones de pesos, pero en la póliza figura por 150 millones para "ahorrar" en la cuota mensual, la aseguradora aplicará sanciones y coberturas proporcionales que no alcanzarán para reconstruir su vivienda.

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Además, es vital revisar el deducible. Muchas veces, por buscar la póliza más económica, el usuario acepta deducibles muy altos (que pueden ser un porcentaje del valor asegurado o del costo del daño), lo que termina siendo un "ahorro" que sale costoso al momento de la tragedia.



Pasos urgentes para los afectados tras el terremoto en Colombia

Tras la declaratoria de Situación de Desastre de Carácter Nacional por parte del Gobierno, se han habilitado mecanismos como el Registro Único de Damnificados para canalizar las ayudas. Si su vivienda sufrió daños, estos son los pasos recomendados:



Localice su póliza: si tiene crédito vigente, llame a su banco y pida el certificado del seguro de incendio y terremoto. Verifique el valor asegurado: confirme si la cobertura es por el saldo de la deuda o por el valor total de la construcción. Contacte a la administración: si vive en edificio, pida copia de la póliza de áreas comunes y verifique si el avalúo estaba actualizado. No olvide su vehículo: si su carro resultó aplastado por escombros, también debe verificar si su póliza de vehículo tiene coberturas completas contra desastres naturales.

En medio de una emergencia que ya deja cerca de 53.000 personas impactadas, entender sus derechos frente a las aseguradoras es el primer paso para recuperar lo que el terremoto le arrebató. La tragedia humana es irreparable, pero la protección de su patrimonio depende de la letra pequeña que hoy, más que nunca, cobra importancia.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL