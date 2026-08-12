Resultados Chontico Noche, último sorteo hoy miércoles 12 de agosto de 2026: números ganadores

La jornada de este miércoles 12 de agosto de 2026 avanza en pleno ombligo de semana con la expectativa característica que despierta uno de los sorteos de chance más tradicionales y de mayor sintonía en Colombia: el Chontico Noche. Bajo su icónico y popular lema "Gane tempranito y cobre rapidito", este sorteo de apuestas permanentes se mantiene como una cita cotidiana de ilusión para miles de ciudadanos que confían sus números de la suerte con la meta de transformar su realidad financiera.



Resultado Chontico Noche – Miércoles 12 de agosto

Número ganador: 3 - 0 - 0 - 8

Balota adicional / La Quinta: 8

(Nota: Este espacio se actualizará en tiempo real e inmediatamente después de que el sorteo sea certificado por los delegados oficiales a las 7:00 p. m. a través de la señal de televisión regional).



¿Cómo jugar y cuánto cuesta la apuesta?

A diferencia de las loterías tradicionales que requieren la adquisición de billetes preimpresos con series fijas, el Chontico Noche opera bajo el modelo de chance. Esto le otorga al apostador la absoluta autonomía para elegir su propia combinación de cuatro cifras (comprendidas entre el 0000 y el 9999).

La flexibilidad presupuestaria es uno de sus principales atractivos:



Monto de participación: Se puede apostar desde un valor mínimo muy accesible, que parte en los $500 pesos colombianos.

Se puede apostar desde un valor mínimo muy accesible, que parte en los colombianos. Escalabilidad del premio: El monto final a recibir depende directamente de la suma invertida en el tiquete; a mayor valor apostado, más alto será el dividendo obtenido.

El monto final a recibir depende directamente de la suma invertida en el tiquete; a mayor valor apostado, más alto será el dividendo obtenido. Redes autorizadas: Para garantizar la legalidad de la apuesta, los usuarios pueden acudir a la red Gane en el suroccidente del país, así como a puntos autorizados de cobertura nacional como Paga Todo y SuperGIROS.

Horarios del sorteo, premios y canales de transmisión

Para la noche de este miércoles 12 de agosto, el sorteo mantiene su puntualidad habitual:



Hora oficial: 7:00 p. m. (horario estandarizado de lunes a viernes).

7:00 p. m. (horario estandarizado de lunes a viernes). Televisión en vivo: Transmisión oficial en directo por la señal del canal regional Telepacífico .

Transmisión oficial en directo por la señal del canal regional . Medios digitales: Los números ganadores se publican minutos después en los canales oficiales de la Lotería del Valle, aplicaciones móviles y portales de noticias especializados.

El Chontico Noche nació bajo el amparo de la Lotería del Valle con el propósito inicial de crear un sorteo diario que generara transferencias constantes dirigidas al sostenimiento del sistema de salud pública en Colombia. Con el paso de las décadas, la transparencia en sus procesos convirtió un juego de origen regional en un verdadero fenómeno de confianza a nivel nacional.

Técnicamente funciona mediante un sistema de baloteras neumáticas automatizadas que garantizan la aleatoriedad de cada extracción. El plan de premios retribuye según la precisión de los aciertos:



Cuatro cifras (Superpleno / Directo): Paga 4.500 veces el valor apostado.

Paga el valor apostado. Tres cifras (Pleno / Directo): Paga 400 veces el valor apostado.

Paga el valor apostado. Dos cifras (La pata): Paga 50 veces lo apostado.

Paga lo apostado. Una cifra (La uña): Paga 5 veces la inversión realizada.

¿Qué hacer para reclamar el premio si resulta ganador?

Si la fortuna acompaña su tiquete en esta jornada de miércoles, es indispensable seguir el protocolo legal para hacer efectivo el cobro:



Cuidado del formulario: El tiquete físico es un título valor al portador. Debe estar intacto, sin tachaduras, enmendaduras ni deterioros por humedad que entorpezcan su lectura óptica.

El tiquete físico es un título valor al portador. Debe estar intacto, sin tachaduras, enmendaduras ni deterioros por humedad que entorpezcan su lectura óptica. Requisitos: Presentarse en la terminal autorizada con la cédula de ciudadanía original y ser mayor de edad.

Presentarse en la terminal autorizada con la cédula de ciudadanía original y ser mayor de edad. Proceso de pago: Los premios menores se pagan de forma inmediata en las cajas de la red donde se jugó el chance. En el caso de cuantías mayores que superen los límites de retención por ganancia ocasional estipulados por la DIAN, el ganador deberá acudirse a las sedes administrativas principales para el trámite mediante transferencia o cheque bancario.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.