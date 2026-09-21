Resultados Super Astro Sol, último sorteo de hoy lunes 21 de septiembre: números ganadores y signo

El juego de azar Super Astro Sol lleva a cabo una nueva jornada de sorteo en la tarde de este lunes 21 de septiembre de 2026. Miles de colombianos en todo el territorio nacional siguen atentos al resultado para verificar sus tiquetes y comprobar si la suerte estuvo de su lado en esta oportunidad.

¿Qué número cayó en Super Astro Sol este 21 de septiembre de 2026?

El resultado correspondiente al sorteo de este lunes se encuentra pendiente de confirmación.

Número ganador: 4762

Signo zodiacal: Sagitario

Los apostadores deberán validar la información publicada oficialmente para confirmar si acertaron las cuatro cifras junto con el signo zodiacal seleccionado en su formulario físico o digital.



Una vez se conozca el resultado, esta nota será actualizada con las cifras ganadoras y el signo correspondiente.



Proceso de cobro de premios y descuentos tributarios en Colombia

Quienes resulten ganadores en los sorteos de azar en Colombia deben seguir el procedimiento establecido para reclamar los premios correspondientes. El proceso puede variar según la cantidad de dinero obtenida y requiere la presentación de documentación en los puntos autorizados.

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Para hacer efectivo cualquier tiquete ganador, el comprador debe dirigirse a una agencia o concesionario autorizado de la red oficial. Es indispensable presentar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras, enmiendas ni daños que impidan su lectura. Adicionalmente, se debe aportar el documento de identidad cuando sea requerido.

En el aspecto económico y fiscal, los premios de juegos de suerte y azar en Colombia están sujetos a las disposiciones tributarias vigentes. Los descuentos correspondientes son aplicados por la entidad encargada de efectuar el pago, de acuerdo con la normativa.

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Asimismo, es recomendable que los ganadores mantengan la reserva personal y adopten medidas de seguridad financiera al momento de gestionar premios de alta cuantía.

Importancia de jugar de forma legal y verificar la autorización de Coljuegos

La adquisición de tiquetes de chance y lotería en Colombia debe realizarse exclusivamente a través de operadores autorizados. De esta manera, los jugadores pueden contar con las garantías establecidas para este tipo de juegos de suerte y azar.

Jugar en establecimientos y plataformas autorizadas permite verificar la validez del tiquete en caso de resultar ganador. Además, los recursos derivados de los juegos de suerte y azar hacen parte de las rentas destinadas a la financiación de la salud en Colombia.

Por esta razón, se recomienda evitar apuestas clandestinas o realizadas a través de sitios que no cuenten con autorización para operar en el país.

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Importante: el resultado de Super Astro Sol del 21 de septiembre de 2026 queda pendiente de actualización hasta que finalice el sorteo de este lunes.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.