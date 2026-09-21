Chontico Día hoy, lunes 21 de septiembre de 2026: consulte aquí los resultados

Mientras miles de apostadores revisan sus números, el Chontico Día vuelve a concentrar la atención de quienes siguen los sorteos de chance en Colombia. Este juego, ampliamente conocido en el Valle del Cauca, se ha consolidado como una de las referencias diarias para quienes participan en apuestas de cuatro cifras y consultan los resultados apenas finaliza la jornada. A diferencia de otros sorteos que concentran su actividad en horarios nocturnos, Chontico Día se desarrolla durante la tarde, lo que permite que los jugadores conozcan rápidamente si su apuesta resultó favorecida. Con el paso de los años, la consulta de sus resultados se ha extendido más allá del suroccidente del país y hoy es uno de los chances más buscados en internet. Para este lunes 21 de septiembre de 2026, la expectativa gira en torno al nuevo número ganador y a la posibilidad de que alguno de los apostadores logre acertar la combinación sorteada.



Resultados Chontico Día de hoy, 21 de septiembre de 2026

Número ganador: 5971

Quinta: 4

El primer sorteo del Chontico se realiza diariamente a la 1:00 de la tarde, horario que se mantiene como la referencia principal para los apostadores que siguen esta modalidad. Los resultados comienzan a conocerse una vez finaliza el procedimiento oficial y son publicados por los canales autorizados. Además de Chontico Día, la marca cuenta con otros sorteos que se desarrollan en diferentes momentos de la semana. Entre ellos aparecen Chontico Noche y Super Chontico, alternativas que amplían la oferta para los jugadores habituales de esta modalidad de chance.



Cómo funciona el chance Chontico Día

La mecánica del juego se basa en la elección de una combinación de cuatro cifras comprendidas entre 0000 y 9999. Posteriormente, durante el sorteo, se determina el número ganador que servirá para definir los diferentes niveles de acierto. En algunas modalidades también aparece una cifra adicional conocida como "quinta", que complementa el resultado principal y puede ser utilizada en determinados tipos de apuesta. Esta característica forma parte de las opciones disponibles para quienes participan regularmente en el juego.

Los premios dependen del número de coincidencias obtenidas. Existen opciones para quienes aciertan una cifra, dos cifras, tres cifras o la combinación completa de cuatro números en el orden establecido por el sorteo. Aunque el foco de atención de este lunes está puesto en Chontico Día, la marca reúne diferentes sorteos. El más consultado durante las horas de la tarde es precisamente Chontico Día, mientras que en la noche se realiza un sorteo independiente bajo la denominación de Chontico Noche. También existe el Super Chontico, que complementa la programación semanal.

La existencia de varias modalidades ha permitido que el juego mantenga una presencia constante entre los aficionados a los sorteos de chance. Cada una cuenta con horarios y dinámicas propias, aunque todas conservan la esencia basada en la selección de números de cuatro cifras.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

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