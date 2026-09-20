Se revelan videos de últimos minutos con vida de Cristian Garzón, guarda de TransMilenio asesinado

A la cárcel fueron enviados David Acevedo y Angie Díaz, la pareja señalada de acabar con la vida del vigilante de TransMilenio Cristian Garzón cuando él impidió que se colaran al sistema. Este sábado se adelantó la judicialización de estas dos personas, que tenían antecedentes penales. En la audiencia de imputación de cargos se revelaron los videos de cámaras de seguridad que permitieron reconstruir el crimen y que dan cuenta de los últimos minutos con vida del guarda de 27 años de edad. El altercado inició en la estación Terreros en el municipio de Soacha y se trasladó a la vía pública, donde Cristian recibió dos puñaladas mortales en el tórax. Aunque la pareja no aceptó cargos, fueron enviados a la cárcel de manera preventiva y avanza la investigación en su contra.



En los registros de cámaras de seguridad se ven los momentos cuando Cristian desciende a la vía e intenta junto a su compañera sacar a los dos señalados del sistema. También quedó registrado el momento del ataque. Ese material -difundido por el concejal Juan David Quintero- fue clave para establecer lo que pasó el viernes 18 de septiembre en horas de la mañana en esa estación del sistema.

"Usted, señor David Gabriel Acevedo Sánchez, identificado previamente mató al señor guarda de segurdiad de sistema TransMilenio utilizando para ello un arma cortopunzante tipo navaja causándole una herida en el espacio intercostal. Es decir, en el torso a la altura del corazòn, la cual le causò la muerte", relató el fiscal del caso.

Para la Fiscalía, estos hechos son reprochables, porque los señalados asesinos acabaron con la vida de Cristian por el valor de un pasaje. El fiscal le señaló al acusado que fue un "ataque desproporcionado por una razòn insignificante como es que la victima impidió que usted y la señora Angie Natalia Díaz Sierra ingresaran a la estaciòn de TransMilenio sin pagar el pasaje, pasaje que tiene un costo de 3.550 pesos".



En entrevista con Noticias Caracol, una compañera de Cristian comentó: "3.550 pesos no es lo que vale una vida. Y el hecho de que seamos guardas de seguridad no implica que no nos afecte a nosotros. Cuando estamos de civil también nos toca validar el pasaje".



Ella le contó a este noticiero los momentos de pánico que vivieron en medio de toda esta situación. "Le cogen el pie a Cristian a intentarlo hacerlo caer a la exclusiva y yo ahí me pongo el casco. Vamos intentarlo arriarlo hacia la salida y la femenina incita que se le pegue la puñalada, le dijimos que el problema no era con ella, el masculino despliega el arma y ataca a Cristian", relató la mujer.

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David Acevedo, uno de los imputados, es venezolano y se encuentra en Colombia de manera irregular y junto a su pareja, Angie Díaz, según las autoridades, tienen varios antecentes, entre ellos hurto calificado y agravado, violencia intrafamiliar, inasistencia alimentaria y tráfico de estupefacientes. Por estos delitos, por la situaciòn de irregularidad en el país de David Acevedo, y tras aclarar que los imputados huyeron después de la agresión y fueron capturados posteriormente tras una persecusion, el fiscal pidió detención preventiva en establecimiento cafcelario para los dos imputados.

Un abogado penalista consultado explicó que "podría enfentar una sentencia condenatoria de hasta 50 años de cárcel por cuanto se materializó un homicidio agravado".

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Cristian David Garzón se había vinculado desde hace poco a la empresa privada Top Guard. Se incorporó el 21 de abril de este año. Con su muerte, ha salido a relucir su profesionalismo, valentía y compromiso. Vivía con su mamá en Ciudad Bolívar y salía a salvaguardar las estaciones del sistema de transporte que mueve gente entre Bogotá y Soacha. “Eligió una profesión que exige entrega, disciplina y coraje, y la ejerció con honor hasta su último aliento”, resaltó la empresa que le brindó trabajo durante estos cinco meses.

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