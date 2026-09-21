Resultados Dorado Mañana: último sorteo hoy, lunes 21 de septiembre de 2026

El chance El Dorado Mañana es uno de los sorteos más consultados por los jugadores en Bogotá y Cundinamarca. Este juego hace parte de la familia Dorado, que también incluye las modalidades de tarde y noche, y se realiza de lunes a sábado bajo la operación autorizada para esta región del país. Cada jornada, miles de apostadores siguen el resultado de este sorteo, que se caracteriza por entregar una combinación de cuatro cifras y una cifra adicional conocida como "La Quinta". Esta modalidad amplía las posibilidades de juego según el tipo de apuesta realizada y forma parte de las características tradicionales del Dorado Mañana.



El sorteo suele ser seguido por quienes participan en apuestas directas, combinadas y otras modalidades autorizadas dentro del juego de chance. Además, es uno de los primeros sorteos en realizarse durante el día, lo que permite a los jugadores conocer los resultados desde horas de la mañana.



Resultados El Dorado Mañana del 21 de septiembre de 2026

Número ganador: 7279

7279 La Quinta: 3

El Dorado Mañana realiza sus sorteos de lunes a sábado a las 10:55 de la mañana a través de los canales autorizados para la divulgación del sorteo. Esta franja horaria lo convierte en uno de los primeros chances del día en Colombia. Los domingos y festivos este sorteo no se realiza, por lo que los participantes deben verificar el calendario oficial antes de efectuar una apuesta. La mecánica principal consiste en seleccionar un número de cuatro cifras comprendido entre el 0000 y el 9999. Durante el sorteo se extrae la combinación ganadora y, adicionalmente, una cifra denominada "La Quinta", que puede ser utilizada en determinadas modalidades del juego.

El sistema permite diferentes formas de participación, dependiendo de la modalidad elegida por el apostador. Los premios varían según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta registrada en el comprobante oficial. Para cualquier reclamación, es indispensable conservar el tiquete original y realizar el proceso dentro de los plazos establecidos por el operador autorizado.



Último resultado registrado de El Dorado Mañana

Antes del sorteo de este lunes, el resultado más reciente correspondió al sábado 19 de septiembre de 2026. Según los registros publicados por portales especializados, la combinación ganadora fue 4660 y la Quinta correspondió al número 9. Ese resultado cerró una semana en la que también se registraron números como 6688, 7889, 2303 y 3184 en las jornadas anteriores, reflejando la dinámica habitual de este tradicional juego de chance.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

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