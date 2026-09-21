¿Habla inglés, portugués o francés? Abren vacantes de empleo en Bogotá para ganar casi $3 millones

Encontrar empleo en Bogotá puede representar un reto para quienes buscan una oportunidad que no exija experiencia laboral previa. Sin embargo, actualmente hay una convocatoria dirigida a personas que tengan conocimientos en inglés, portugués o francés y quieran trabajar en el área de atención al cliente. Se trata de 100 vacantes disponibles para asesores de atención al cliente bilingües, proceso que adelantan la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y una empresa aliada, en medio de una estrategia liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE).

La convocatoria está dirigida a personas que puedan acreditar un nivel B2 en alguno de los tres idiomas solicitados. Uno de los aspectos que contempla la oferta es que no se exige experiencia previa en atención al cliente, por lo que puede ser una alternativa para quienes cumplen con el requisito de idioma y buscan ingresar o regresar al mercado laboral. La estrategia de la Alcaldía de Bogotá "continúa conectando a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales formales".



100 vacantes de empleo para atención al cliente en Bogotá

Las oportunidades laborales corresponden a cargos relacionados con la atención de clientes de Amazon Operation Services Colombia S.A.S., empresa que participa como aliada en esta convocatoria de empleo. De acuerdo con las condiciones divulgadas, quienes sean seleccionados tendrán entre sus funciones principales la atención a clientes de la compañía.

Para participar, los aspirantes deben contar con conocimientos en inglés, portugués o francés y demostrar un nivel B2 en uno de estos idiomas mediante la certificación correspondiente. Otro de los puntos que puede resultar de interés para los candidatos es que la convocatoria no establece como requisito contar con experiencia previa en atención al cliente. Esto permite que personas que tengan el dominio del idioma requerido, pero que todavía no hayan trabajado específicamente en este campo, puedan presentar su hoja de vida.



¿Cuánto pagan por las vacantes de asesores bilingües?

Uno de los datos que deben tener en cuenta quienes quieran participar es la remuneración ofrecida para estos cargos. La convocatoria establece un salario de $2.799.766, al que se suman los recargos correspondientes y otros beneficios contemplados dentro de la oferta laboral. Entre los beneficios mencionados se encuentra el acceso a medicina prepagada, de acuerdo con las condiciones divulgadas para la convocatoria y un contrato de trabajo a término indefinido.



La oferta también contempla una modalidad que permite desarrollar las labores sin necesidad de desplazarse diariamente hasta una oficina. Los cargos se desempeñarán bajo la modalidad de trabajo en casa, con una jornada de 40 horas semanales. De esta manera, los candidatos que avancen en el proceso deberán tener disponibilidad para cumplir con el horario y las funciones asignadas al cargo de atención a clientes.



Las personas interesadas tienen plazo para participar hasta el miércoles 30 de septiembre de 2026. Para avanzar en el proceso, los aspirantes deben diligenciar el formulario dispuesto por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico para confirmar su participación. Además, la convocatoria indica que la hoja de vida debe ser enviada al correo electrónico bogotaempleo902@gmail.com. La entidad recomienda que los candidatos revisen que la información incluida en su hoja de vida esté actualizada y que los datos de contacto sean correctos antes de enviarla.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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