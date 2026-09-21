Así está precio del dólar este 21 de septiembre de 2026, en Colombia: TRM para hoy

El precio del dólar en Colombia inicia este lunes 21 de septiembre de 2026 con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.192,92 por dólar, de acuerdo con la certificación de la Superintendencia Financiera de Colombia, entidad que calcula este indicador con base en la metodología definida por el Banco de la República. La cotización vigente representa un aumento frente a la TRM que estuvo en vigor el pasado viernes 18 de septiembre, cuando el dólar se ubicó en $3.151,73. La diferencia entre ambos valores es de $41,19, equivalente a una variación de 1,31 %. La tasa actual tiene vigencia para los días 19, 20 y 21 de septiembre, debido a que fue certificada tras el cierre del mercado cambiario del viernes.



La secuencia reciente muestra una recuperación progresiva. Después de registrar valores de $3.072,27 el 14 de septiembre, la TRM avanzó a $3.109,30 el 15 de septiembre, luego a $3.100,45 el 16, subió a $3.128,46 el 17, alcanzó $3.151,73 el 18 y finalmente llegó a $3.192,92 para el inicio de esta semana. A pesar del repunte registrado en los últimos días, el balance mensual muestra un comportamiento diferente al observado durante la última semana.

Al comenzar septiembre, la TRM se ubicó en $3.213,97, mientras que la tasa vigente este 21 de septiembre es de $3.192,92. Esto representa una disminución acumulada de $21,05, equivalente a una variación de-0,65 % en lo corrido del mes. De esta manera, el dólar continúa por debajo del nivel con el que inició septiembre, aunque el avance registrado durante la segunda mitad del mes ha reducido parte de las pérdidas observadas en las primeras semanas. Las cifras históricas muestran que el valor máximo alcanzado durante septiembre fue precisamente el del primer día del mes, cuando la TRM llegó a $3.213,97. Por su parte, el nivel más bajo se registró el 12 de septiembre, con una tasa de $3.072,27. Desde entonces, el comportamiento ha sido de recuperación gradual.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad Compra (COP) Venta (COP) Diferencia Bogotá $3.134 $3.234 $100 Cali $3.150 $3.325 $175 Cartagena $3.050 $3.300 $250 Cúcuta $3.170 $3.225 $55 Medellín $3.096 $3.217 $121 Pereira $3.130 $3.230 $100

Las casas de cambio reportan precios distintos según la ciudad. Cúcuta presenta la menor diferencia entre compra y venta, con $55 por dólar, mientras que Cartagena registra la más amplia, con $250. Bogotá muestra una cotización promedio de compra en $3.134 y de venta en $3.234. Cali, por su parte, registra precios de compra de $3.150 y de venta de $3.325.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

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