Fiscal chileno asegura que Diosdado Cabello contrató al Tren de Aragua para asesinar a Ronald Ojeda

El fiscal chileno Héctor Barros confirmó en entrevista exclusiva con la Unidad Investigativa de Noticias Caracol que Diosdado Cabello, uno de los hombres más importantes del gobierno venezolano, contrató al Tren de Aragua para secuestrar y asesinar en Chile a Ronald Ojeda, un exmilitar opositor del régimen chavista. La historia de Ronald Ojeda, así como la de otros desertores venezolanos, hizo parte de una investigación de Noticias Caracol hace dos años, cuando este noticiero reveló cómo el regimen se alió con el Tren de Aragua y el Eln para desplegar una operación de cacería en contra de opositores del régimen que comenzó en Colombia y llegó hasta Chile.



La Unidad Investigativa logró establecer cómo un grupo de exmilitares y opositores se reunieron en la ciudad fronteriza de Cúcuta en diciembre de 2023 para planear una quijotesca operación que buscaba derrocar al régimen de Nicolás Maduro. Con lo que no contaban era que la contrainteligencia militar venezolana los tenían infiltrados y se aliaron con la guerrilla del Eln y del Tren de Aragua para secuestrarlos en territorio colombiano.

Uno de los objetivos fue el excapitán Angelo Heredia, quien fue secuestrado por el Eln y entregado al otro lado de la frontera a la contrainteligencia militar venezolana. Otro de los perseguidos fue el líder estudiantil Pablo Parada, que se salvó porque no alcanzó a llegar a la reunión. Y el tercero de los blancos fue Ronald Ojeda, quien logró escapar y salió por tierra desde Colombia hasta Chile, en donde vivía asilado. Dos meses después, en febrero de 2024, el régimen venezolano contrató al Tren de Aragua para asesinarlo en ese país.

Por el crimen de Ronald Ojeda, la justicia chilena comenzó hace pocos días los juicios contra más de 20 integrantes del Tren de Aragua y tiene en la mira a Diosdado Cabello. Aunque muchos de los hechos ocurrieron en Colombia, el caso nunca fue investigado en el país. En diálogo con Noticias Caracol, el fiscal del caso, y uno de los investigadores que más conoce al Tren de Aragua en el mundo, contó detalles de la investigación que hoy tiene contra las cuerdas a uno de los hombres mas fuertes del régimen venezolano.



Noticias Caracol (NC): ¿Cuál cree que es la conexión que existe hoy entre el Tren de Araguay el régimen de Nicolás Maduro?

Héctor Barros (HB): Las conexiones que puedan haber con el gobierno de Nicolás Maduro vienen dados por una cuestión previa que es la investigación por el secuestro y asesinato del exteniente venezolano Ronal Ojeda Moreno. A partir de ahí se hacen una serie de diligencias y lo que va apareciendo es que este secuestro y este homicidio fue un acto concertado, en este caso en particular y ejecutado por el Tren de Aragua. A partir de ahí, y entonces, con las diligencias que se empiezan a realizar, llegamos a una conclusión y es que, de acuerdo a esos antecedentes que se van levantando en la investigación, nos indican que quien está detrás del encargo de este secuestro con homicidio es el gobierno venezolano. ¿Quién del gobierno venezolano? De acuerdo a los antecedentes que nosotros manejamos en la investigación, es Diosdado Cabello. ¿Por qué hago esta especie de introducción? Porque entramos de inmediato a hablar del régimen venezolano o del gobierno venezolano, pero eso es algo que nosotros conseguimos después de mucho tiempo de investigar.



NC: Uno de los países que más ha cooperado con esta investigación y que seguramente está muy interesado en el caso de Ronald Ojeda es Estados Unidos. ¿Cómo avanza esa cooperación? ¿Ellos por qué tienen tanto interés en este caso?

HB: Nosotros le hemos solicitado Estados Unidos la posibilidad de tomarle declaración a Nicolás Maduro a propósito de la comisión del secuestro y homicidio de Ronald Ojeda. Nosotros creemos que efectivamente es un delito político y como es un delito que está encargado políticamente, y siendo Nicolás Maduro un régimen que controlaba todo el sistema de inteligencia, debería a lo menos tener información de quién de su de los ministros que él tiene o del gobierno lo encargó. Porque, de acuerdo a las declaraciones y a los WhatsApp que tenemos nosotros, esto lo encarga Diosdado Cabello y es quien finalmente negocia con la organización Tren de Aragua.



NC: ¿Ustedes tienen la evidencia de que Diosdado sí dio las órdenes y pagó?

HB: De acuerdo a los antecedentes que nosotros tenemos recopilados, sí. Lo que no tenemos hay algunas cosas que no tienen todavía certeza como son los montos exactos, por ejemplo, de los dineros que se pagaron. O cómo se hizo el pago en particular o se materializó. Lo que tenemos claridad es que hubo un encargo, y ese encargo lo dio Diosdado Cabello con los niveles superiores del Tren Aragua, que se les pagó la mitad al inicio del trabajo, como ellos llaman, y que la otra parte se pagaría al final. Y en el pago final hay algunas discrepancias en que dicen algunos que se pagó, pero el dinero se lo dejó el la parte la cúpula superior del Tren de Aragua y otros dicen que no se les pagó porque hicieron mal el trabajo. De hecho, fíjese que el día 25 de febrero, el hecho ocurre el día 21, el día 25 de febrero son todos los partícipes que ejecutan este hecho citados se les reprende tanto por Carlos Bobby como por el turco a través de una videoconferencia y se les ordena a a todos salir del país por la trascendencia y la repercusión pública que había tomado el caso.



NC: Uno de los méritos de la investigación es que es muy poco usual en Latinoamérica, me atrevería yo a decirlo, que ustedes arrancan desde la base de la estructura criminal y logran determinar en este caso que uno de los políticos más importantes del régimen de Venezuela de un país distinto al de ustedes estaba involucrado en esto. Es decir, ¿usted cree que esto definitivamente es un caso emblemático a nivel de Latinoamérica por la forma como se estructuró la investigación y hasta dónde llegaron?

HB: Mire, yo no estoy en condiciones de poder decirle si es un caso emblemático o no. En el caso de Ronald Ojea, el cuerpo lo que se busca con el cuerpo es que nunca aparezca. Lo sepultan a 1,40 metros de profundidad, lo meten dentro de una maleta, le meten un saco de cal para efecto de de evitar los olores y lo meten e incluso lo sepultan. Esta sepultura la hacen dentro de una caseta básica y le ponen un más encima, un radier de cemento sobre el lugar donde ellos lo sepultan. ¿Y qué es lo que están buscando con eso? Es que el cuerpo nunca se ha encontrado. Y por eso es que yo siempre digo que cuando ustedes analizan lo que dice el mismo Diosdado Cabello en este programa que ustedes están exhibiendo en la parte posterior de la pantalla dice y se ríe que nosotros estamos diciendo que ellos se lo llevaron para allá a 6.000 kilómetros de distancia que se lo llevaron al hombro y se mofa del gobierno chileno y de las autoridades chilenas diciendo que esta era un operativo de la inteligencia chilena. Lo hizo con bastante conocimiento porque fíjese que cuando lo dice él ya sabía que estaba muerto y que, por lo tanto, sabía que no estaba en Venezuela. Nosotros todavía no sabíamos que estaba muerto, él sí lo sabía porque estaba riéndose y hablando y haciendo alusión a esto.



NC: Y recogiéndole estas palabras, yo sí quiero preguntarle un poco más sobre Diosdado Cabello. Ustedes tienen unas conclusiones, ustedes tienen una línea muy clara y unas pruebas muy claras de cuál es el papel de él en este caso. ¿Qué va a pasar con él? ¿Cuál es la ruta para que él comparezca ante la justicia?

HB: A ver, en el caso de Diosdado Cabello, nosotros esa es una línea investigativa que está abierta y no solo respecto a él, sino que respecto de cualquiera que pueda ser responsable políticamente en este caso del gobierno o de la política venezolana o de cualquiera que haya estado atrás de este cargo. En segundo lugar, tenemos respecto de él, por lo tanto, la posibilidad de seguir haciendo distintas diligencias y vamos a ver qué pasa con los últimos extraditados, vamos a ver qué pasa en los juicios orales, si alguien quiere declarar, por ejemplo, que se ve difícil, pero que siempre está la posibilidad. Tenemos también esperanza en lo que pase con estos cambios en el régimen venezolano, siempre mantenemos la esperanza que ahora, bueno, puedan cambiar las cosas y que por lo tanto de ahí pueda salir información que nosotros necesitemos para la investigación nuestra. Y por otro lado, tenemos y en ese sentido hemos sido super honestos con la familia también, de decirle que aunque tuviésemos todo en la mano para poder enjuiciarlo. Diosdado Cabello está amparado por su Constitución venezolana o bolivariana en este caso que le da la posibilidad de no ser extraditado jamás porque la Constitución así lo establece.



NC: ¿Y entonces cuál es la ruta allí?

HB: No sabemos qué puede pasar en el futuro, no sabemos qué va a pasar con el sistema venezolano, el proceso eleccionario, lo que venga, eso ya no es no depende de nosotros, dependen de muchas cosas de muchos cambios internacionales y habrá que esperar y ver eso. Acá los delitos tienen un tiempo de prescripción y por lo tanto todavía quedan bastantes años más para investigar.



NC: Dentro de esa investigación que ustedes han realizado, ¿han encontrado conexiones entre el Tren de Aragua y el operar del Cartel de los Soles? ¿Una investigación que está activa y que hoy tiene a Nicolás Maduro respondiendo en Estados Unidos?

HB: Lo que hemos visto, que es similar, es concretamente que en este caso se produce una vinculación del sistema político o de gobierno con una organización terrorista o criminal transnacional que en este caso es el Tren de Aragua. Es como la cooperación que nosotros llamamos en nuestro país público o privada, pero en este caso es pública criminal en ese sentido en que la organización criminal cumple las funciones de ser el brazo armado en este caso del gobierno y tengo entendido que es un poco lo que ocurre con Nicolás Maduro en Estados Unidos en lo que dice relación con el narcotráfico y otras actividades delictuales, que es lo mismo que ocurre con el exteniente venezolano Ronald Ojeda en Chile. Vale decir, en este caso, el gobierno contrata una organización criminal que es el Tren de Aragua para cometer un delito, que de cometerlo ellos cometerían en este caso casi un acto de guerra porque sería una invasión o una actuación de un gobierno en otro país, en otro territorio, donde no tienen jurisdicción, y eso significaría un conflicto internacional de una tremenda envergadura. Yo creo que eso es un tema del conflicto internacional que nunca afortunadamente siempre se ha mantenido controlado, pero estamos hablando de que una, o sea un gobierno extranjero actúa en otro territorio, no a través de sus fuerzas de Armada ni de seguridad sino que a través de una organización criminal transnacional como el Tren de Aragua.



UNIDAD INVESTIGATIVA DE NOTICIAS CARACOL