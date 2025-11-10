En vivo
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Super Astro Sol último sorteo lunes 10 de noviembre de 2025: los números ganadores

Resultados Super Astro Sol último sorteo lunes 10 de noviembre de 2025: los números ganadores

Este juego de azar combina números de cuatro cifras con los doce signos del zodiaco, ofreciendo varias formas de ganar. Consulte EN VIVO la combinación ganadora del día.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 10 de nov, 2025
Resultados del sorteo Super Astro Sol último sorteo del jueves 10 de julio: los números ganadores
Resultados Super Astro Sol último sorteo lunes 10 de noviembre de 2025. -
Getty Images/ Super Astro Sol

