Minminas a Ecuador por aumento de tarifa para transporte de crudo: “Responden con agresiones”

El ministro de Minas, Edwin Palma, le respondió al Gobierno de Ecuador luego de que elevara en un 900% la tarifa de transporte de crudo de Colombia en medio de guerra arancelaria, subiendo de 3 a 30 dólares el cobro.

"Hicimos un cambio en el valor de la tarifa" aplicada a la estatal colombiana Ecopetrol por el uso del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), de propiedad de Ecuador”, informó la ministra de Ambiente y Energía de ese país, Inés Manzano.

El SOTE transportó casi 10.300 barriles por día (bd) de petróleo colombiano, de empresas privadas y Ecopetrol, en noviembre de 2025, de acuerdo con el portal electrónico Primicias.



La guerra comercial entre ambos países comenzó el pasado miércoles, cuando el presidente Daniel Noboa anunció que Ecuador impondría desde el 1 de febrero aranceles del 30% a los productos colombianos y, en respuesta, Bogotá señaló que aplicaría un gravamen del 30% a la importación de 20 productos que lleguen desde Ecuador y también suspendió la venta de energía. (Lea también: Ecuador dice que tiene "capacidad suficiente" para cubrir demanda de energía sin venta de Colombia)



“Buscan el fracaso de la hermandad de dos pueblos”

Frente a la nueva medida para el transporte de crudo colombiano, el ministro Palma respondió a través de redes sociales asegurando que desde Ecuador “están enrareciendo el ambiente político en la región con una nueva excusa”.



“Ahora elevan unilateral y arbitrariamente el precio del transporte de crudo por uno de sus oleoductos violando, nuevamente, compromisos previamente adquiridos, como el acuerdo del 13 de febrero de 2011”, con lo que afectan “principalmente a pequeños productores de crudo”, afirmó.

Palma convocó “a los gremios petroleros afectados a que seamos creativos y antes de pensar como está pensando el gobierno ecuatoriano, en la retaliación contra nuestro pueblo, pensemos en cómo hacemos para hacer de esta situación, una oportunidad para seguir transportando y exportando ese crudo en medio de otras condiciones logísticas en beneficio de nuestro país”.

A Ecuador, añadió, le “propusimos diálogo, pero nos responden con agresiones. Basadas en excusas. Estábamos a punto de iniciar conversaciones y las cancelaron para volver a agredir. (…) Buscan el fracaso de la hermandad de dos pueblos. Buscan el fracaso del multilateralismo. Buscan el fracaso de nuestro gobierno. Pero no pasarán”.

“Confiamos en que la diplomacia y el diálogo franco sirvan para retornar a la normalidad en beneficio de nuestros pueblos”, manifestó Palma.

Por otro lado, cuestionó a los gremios que demandaron la emergencia económica del Gobierno de Gustavo Petro, pero que callan “frente a esta agresión contra nuestro país que afecta empresas, trabajadores y nuestra economía”.



“No podemos seguir esperando”

Entretanto, el presidente Noboa aseveró que las salvaguardias impuestas a Colombia por la supuesta " falta de reciprocidad y acciones firmes" en la lucha contra el narcotráfico, "no es un ataque a un país hermano".

En una entrevista con el diario Metro publicada este martes 27 de enero, dijo que aplicó las salvaguardias "porque no podemos seguir esperando".

"El abandono de la frontera permitió la expansión del narcotráfico. Esta medida se alinea con la política de seguridad nacional para fortalecer la frontera. La ciudadanía exige acción y estamos actuando", sostuvo. (Lea también: Sin mencionar a Colombia, Daniel Noboa cuestiona a países que “no muestran firmeza” contra el crimen)

Añadió que esta "inacción obligó al Estado a invertir más recursos en la zona. El narcotráfico trajo violencia y muerte. Actuamos para proteger al país".

"No es un ataque a un país hermano. Cumplimos la promesa de devolver la paz. Hay hechos concretos: muchos criminales del narcotráfico tienen pasaporte colombiano. Debemos enfrentar juntos al crimen organizado con firmeza", recalcó.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas", y a las que vincula, principalmente, con el narcotráfico.

Esta semana podría concretarse una posible reunión entre Ecuador y Colombia para analizar la situación, luego de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, planteara, en principio, la reunión para el pasado domingo.

