Ecuador sube 900 % tarifa de transporte de crudo de Colombia en medio de guerra arancelaria

Ecuador aumentó de tres a 30 dólares la tarifa del transporte de petróleo de Colombia por su oleoducto, en medio de una guerra arancelaria, anunció el lunes el gobierno de Daniel Noboa.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Quito impuso un gravamen de 30% a las importaciones desde el vecino Colombia a partir del domingo por considerar que no hace lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común.

Bogotá respondió con la misma tarifa para una veintena de productos ecuatorianos y la suspensión del suministro de electricidad, del cual Ecuador es deficitario.



"Hicimos un cambio en el valor de la tarifa" aplicada a la estatal colombiana Ecopetrol por el uso del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), de propiedad de Ecuador, dijo la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, y agregó que "en vez de tres dólares son 30" por barril.



El SOTE transportó casi 10.300 barriles por día (bd) de petróleo colombiano, de empresas privadas y Ecopetrol, en noviembre pasado, de acuerdo con el portal electrónico Primicias.

Publicidad

El jueves pasado, Manzano anunció que su país impondría nuevas tarifas al transporte de crudo colombiano por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) en "reciprocidad" a la decisión de Bogotá de suspender la venta de electricidad.

Sin embargo, este lunes, la ministra precisó que el transporte por ese ducto es un acuerdo entre privados, sin precisar si habrá aumentos o no.

Publicidad

El OCP, de propiedad privada, pero administrado por el Estado ecuatoriano, tiene capacidad para llevar 450.000 bd desde la selva de la Amazonia hasta el Pacífico, mientras que el SOTE tiene capacidad para 360.000 bd.

La producción del país se ubicó en 469.000 bd en noviembre, según los datos más recientes del Banco Central.

Desde 2013, cuando Colombia empezó a usar el OCP, ese ducto ha transportado 46 millones de barriles de crudo colombiano.

AFP