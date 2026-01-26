En vivo
¿Quién era Salvatore 'Salvo' Basile, fallecido a los 85 años? El italiano más cartagenero de todos

¿Quién era Salvatore 'Salvo' Basile, fallecido a los 85 años? El italiano más cartagenero de todos

El actor italiano, naturalizado colombiano, Salvatore 'Salvo' Basile falleció este lunes a los 85 años en Cartagena. El intérprete dejó un legado en el cine y la televisión desde diferentes facetas.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 26 de ene, 2026
¿Quién era Salvatore 'Salvo' Basile, fallecido a los 85 años? El italiano más cartagenero de todos
El italiano Salvatore 'Salvo' Basile era naturalizado colombiano.
Colprensa

El cineasta colombo-italiano Salvatore Basile falleció este lunes 26 de enero a los 85 años de edad en Cartagena de Indias donde tenía su residencia permanente, informó el alcalde de la ciudad, Dumek Turbay. Basile, nacido el 18 de mayo de 1940 en Nápoles (Italia), llegó a Cartagena en 1968 por asuntos relacionados con su profesión "y aquí se quedó", recordó el alcalde.

Conocido popularmente como Salvo, Basile trabajó en producciones cinematográficas como 'El amor en los tiempos del cólera', basada en la novela homónima del nobel Gabriel García Márquez; en 'Ilona llega con la lluvia', inspirada en la obra de Álvaro Mutis, y en 'La estrategia del caracol', entre muchas otras. También participó en telenovelas como 'Calamar', 'Pobre Pablo', '¡Ay cosita linda mamá!' y 'La mujer en el espejo'.

Basile es recordado por su participación durante dos décadas en la junta directiva del Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICCI) y como asistente de dirección en la cinta 'Queimada', dirigida por el italiano Gillo Pontecorvo y protagonizada por Marlon Brando. Por su vinculación con la ciudad, el alcalde lo definió hoy como "el italiano más cartagenero de todos". "En alguna oportunidad dijo que Cartagena era la ciudad donde iba a morir y 'donde me van a enterrar con una pepa (semilla) de mango entre las piernas'" agregó Turbay.

Lea: ¿Dónde ver las películas nominadas en los Premios Óscar 2026? Salas de cine y plataformas

¿Quién era Salvatore 'Salvo' Basile, fallecido a los 85 años?

El actor y cineasta Salvo Basile nació en Nápoles, Italia, el 18 de mayo de 1940. Llegó a Cartagena en noviembre de 1968 como asistente de dirección de Gillo Pontecorvo (La batalla de Argel, Operación Ogro), quien estuvo en Colombia para grabar algunas escenas de su película Quemada (1969), protagonizada por el mítico actor estadounidense Marlon Brando (El padrino, Apocalypse now).

Basile se enamoró de la ciudad y de Jacqueline Lemaitre, quien fue su esposa y con quien tuvo varios hijos. Antes de sus llegada a Colombia, el italiano comenzó su carrera en la tablas, encarnando personajes obras clásicas griegas como 'La paz de Aristófanes' y otras como 'El león en invierno' de James Goldman y la comedia musical 'Yo, yo, ye, ye'.

De acuerdo con su perfil de Proimágenes Colombia, "en televisión ha interpretado papeles en la miniserie nominada a los premios ALMA, Nostromo (1996), las telenovelas La mujer en el espejo (1997) dirigida por Luis Orjuela, Prisioneros del amor (1997) y ¡Ay cosita linda mamá! (1998) de Julio César Romero, Pobre Pablo (2000) dirigida por Quepa Amuchastegui, Sofia dame tiempo (2003) de Dago García y Las noches de Luciana (2004) dirigida por Magdalena La Rotta".

Por el lado del cine, Salvo Basile participó en diversas producciones, entre las que se encuentran: 'I don’t understand' (1996) de Eduardo de Filippo, 'Ganster 70' (1968) de Mino Guerrini, 'El mercenario' (1968) de Dieter Müller, 'Dos misioneros' (1974) de Franco Rossi, 'Venganza' (1976) de Pasquale Festa Campanile, 'Un amigo es un tesoro' (1981) de Sergio Corbucci, 'Banana Joe' (1982) de Steno, 'Días de fortuna' (1995) de Andrew Davis, 'El amor en los tiempos del cólera' (2007) de Mike Newell y el largometraje 'Lecciones para un trío' de Juan Pablo Bustamante.

Entre sus otras facetas se encuentra la de asistente de dirección, en la que participó, además de actor, en 'Érase una vez en América' (1968) de Sergio Leone y 'Holocausto Caníbal' (1980) de Ruggero Deodato. "Fue actor, asistente de dirección y coproductor ejecutivo de 'Cobra Verde' (1987) de Werner Herzog, actor y productor ejecutivo de 'La estrategia del caracol' (1993), 'Águilas no cazan moscas' (1994) e 'Ilona llega con la lluvia' (1996) de Sergio Cabrera, y productor y protagonista de 'El cielo' (2007) de Alessandro Basile".

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL
*Con información de AGENCIA EFE

