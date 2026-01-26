José Félix Lafaurie afirma que él y María Fernanda Cabal no han renunciado al Centro Democrático

El partido Centro Democrático, principal de la oposición, vive hoy una crisis interna por la intención de dos de sus líderes de dejar esa fuerza luego de denunciar supuestas irregularidades y falta de transparencia en la elección de la senadora Paloma Valencia como candidata presidencial. El anuncio lo hizo el dirigente José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan) y esposo de la senadora María Fernanda Cabal, del ala más radical del partido y quien también aspiraba a ser candidata presidencial del Centro Democrático.

Noticias Caracol En vivo habló este lunes con Lafaurie, quien le envió una carta al director del partido, Gabriel Vallejo, en la señala: "Merecemos una salida digna, por lo que proponemos una escisión del CD, que le permita a María Fernanda formar su propia agrupación política de conformidad a los estatutos del partido y las normas vigentes del Consejo Nacional Electoral (CNE)". Y expone a lo largo de 32 puntos los motivos que llevan a la pareja a abandonar el partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe y su disconformidad con el proceso de selección de la candidata para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

La nominación de Paloma Valencia como candidata se basó en encuestas internas hechas por firmas extranjeras y, según Lafaurie, hubo "graves irregularidades" en el proceso, lo que motivó la ruptura. La carta también relata tensiones internas con Uribe, a quien Lafaurie asegura haber advertido en varias ocasiones sobre sus reparos frente al proceso, que a su juicio "vulneró principios de igualdad, participación y transparencia". Y aclara que no buscan afectar la aspiración presidencial de Valencia y que mantendrán su respaldo a su candidatura, aunque sostiene que Cabal "no tiene espacio" dentro del partido, en el que intentó ser candidata presidencial en tres ocasiones.



La salida de Cabal del Centro Democrático se suma a otras tensiones internas, como la renuncia hace unos meses de Miguel Uribe Londoño, quien asumió la aspiración presidencial de su hijo, el senador Miguel Uribe Turbay, asesinado el año pasado.



Lafaurie explica lo que pasó con la carta: ¿renunció al Centro Democrático?

En entrevista con Noticias Caracol En vivo, Lafaurie aseguró que ni él ni la senadora María Fernanda Cabal han renunciado al Centro Democrático, pero afirmó que no se sienten cómodos dentro del partido uribista ni interpretados por sus decisiones, razón por la cual han pedido que se les dé una salida. "Nosotros no hemos renunciado a nada. Nosotros no hemos renunciado a nada, nosotros estamos diciéndole al partido que nos dé una salida porque evidentemente la manera como se han dado una serie de eventos, pues no nos sentimos (0:55) satisfechos ni interpretados", dijo el presidente de Fedegan.



Lafaurie señaló que hubo incumplimientos en las reglas internas y falta de transparencia. Como miembro de la dirección nacional del partido, dijo tener derecho a conocer cómo se contrató el estudio, quiénes participaron en el llamado colegio electoral y por qué, según él, las cuentas no cuadran. Y recordo que Cabal fue elegida senadora con más de 200 mil votos y que ambos tienen una trayectoria histórica en el Centro Democrático. Por otro lado, dio a conocer que enviaron una carta con 32 hechos que consideran decisiones equivocadas y aclaró que no buscan afectar al partido ni la candidatura de Paloma Valencia sino una salida política ante un partido que, insistió, ya no los representa. "Yo sigo siendo miembro del partido (Centro Democrático) y he dicho que voy a votar por Paloma. Hasta ahí vamos".

En todo caso, este episodio se produce a mes y medio de las elecciones legislativas del 8 de marzo, fecha en la que también se celebrará la 'Gran Consulta' en la que nueve aspirantes de la centroderecha, entre ellos Valencia, escogerán un solo candidato presidencial.

Según encuestas divulgadas este fin de semana, Valencia se perfila como una de las aspirantes con mayor respaldo en esa consulta, con apoyos en torno al 20-25 % dentro de ese mecanismo. Sin embargo, en los sondeos de intención de voto presidencial, Valencia aparece con respaldos de un solo dígito, entre el 6 y el 9 %, por lo que analistas advierten que la crisis interna podría atravesarse en la campaña y afectar la cohesión del uribismo en una etapa clave del proceso.

