Tres ciudades que tendrían la gasolina más barata tras reducción de $300 por galón

La estructura de precios de la gasolina en Colombia experimentará un cambio importante luego de la decisión del Gobierno nacional de aplicar una reducción de $300 por galón a partir del 1 de febrero de 2026. Esta medida se convierte en un ajuste relevante dentro del esquema de regulación de combustibles.

¿Por qué bajará el precio de la gasolina en Colombia?

Según la información divulgada por el Ministerio de Hacienda, la deuda del FEPC correspondiente a la gasolina se encuentra saneada, lo que permite aplicar un ajuste a la baja sin comprometer la estabilidad del fondo. El ministro explicó que el superávit proyectado para 2026 en este rubro permitiría compensar parcialmente el déficit generado por el ACPM.

El FEPC cerró 2025 con un déficit aproximado de $3,9 billones, de los cuales el Acpm representó la mayor parte. Se espera que en 2026 la gasolina genere un superávit de $5,9 billones, lo que dejaría un saldo positivo cercano a $2,6 billones.



“Con el presidente Petro y con el equipo de Ecopetrol, hemos venido evaluando la propuesta de reducción del precio de la gasolina. La brecha entre el precio internacional y el precio interno se ha venido cerrando con respecto a los recursos que serán girados al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustible (FPEC), y esto nos permite pensar en la posibilidad de ajustar a la baja el precio de la gasolina”, dijo el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas.



"Un valor aproximado de $300 pesos en la reducción de este precio es una alternativa que estamos estudiando para el próximo mes, y creemos que por esta ruta vamos a avanzar en la reducción del precio de la gasolina y generar una medida contra inflacionaria muy fuerte, que además va a generar unas muy buenas posibilidades en los nuevos ingresos que se han establecido en el país, producto del incremento en salario mínimo y de la nueva coyuntura", agregó el ministro.



Tres ciudades que tendrían la gasolina más barata con la reducción de $300

De acuerdo con los análisis publicados tras el anuncio, Pasto, Cúcuta y Cartagena se posicionan como las ciudades con el precio más bajo de gasolina luego de la reducción de $300. Las cifras estimadas sitúan los valores en:



Pasto: $13.947 por galón

Cúcuta: $14.100 por galón

Cartagena: $15.783 por galón

La ubicación de estas ciudades en el mapa energético tiene explicaciones claras. En el caso de Pasto y Cúcuta, la cercanía con las fronteras de Ecuador y Venezuela permite la aplicación de exenciones tributarias especiales, diseñadas para evitar el contrabando de combustibles y hacer competitivo el precio frente a países vecinos donde el galón se vende a valores considerablemente más bajos. Estas exenciones actúan como compensación para mitigar los incentivos que podrían motivar el transporte ilegal de combustible hacia Colombia, un fenómeno histórico en zonas de frontera.

Para Cartagena, la razón está asociada a la proximidad directa con la refinería de la ciudad, una de las piezas clave del sistema de abastecimiento nacional. La cercanía a la fuente de procesamiento reduce costos logísticos, elimina la necesidad de transportar el combustible por largos trayectos y disminuye la presión de intermediación que se observa en otras regiones. Esto convierte a la Costa Caribe en una zona con precios más equilibrados dentro del contexto nacional.



Las ciudades con el precio más alto pese a la reducción

Si bien la disminución de $300 representa un alivio general, no todas las regiones del país experimentarán un precio competitivo en comparación con las ciudades fronterizas o costeras. Las capitales que seguirían registrando los valores más altos son:



Villavicencio: $16.291 aproximadamente por galón

Cali: $16.202 aproximadamente por galón

Bogotá: $16.191 aproximadamente por galón

Las razones detrás de estas cifras se sustenta en factores logísticos y de infraestructura. En el caso de Villavicencio, la ubicación geográfica obliga al transporte del combustible por carreteras montañosas, un proceso costoso que afecta directamente el valor final. Los costos están asociados al uso de carrotanques, peajes, distancias y condiciones viales de mayor complejidad.

En ciudades como Cali y Bogotá, la distancia a las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena aumenta los costos de abastecimiento. Según analistas energéticos como Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy, el trazado del sistema de poliductos no cubre todas las rutas de suministro, lo que obliga a suplir parte del transporte mediante carrotanques, aumentando el costo logístico total.

