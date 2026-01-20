Resultados Super Astro Sol, último sorteo martes 20 de enero de 2026: números ganadores

El Super Astro Sol se ha consolidado como una opción llamativa dentro de los sorteos nacionales, gracias a su formato que combina el tradicional chance con la influencia de los signos zodiacales. Cada tarde, los jugadores ponen a prueba su intuición, seleccionando números y signos en busca de la fortuna.
El sorteo de hoy se realiza a las 4:00 p. m., de lunes a sábado, y se transmite en vivo a través de los canales oficiales, asegurando transparencia y confianza en los resultados.
Resultados EN VIVO de Super Astro Sol hoy 20 de enero de 2026
- Número ganador: Por definir
- Dos últimas cifras: Por definir
- Tres últimas cifras: Por definir
- Signo zodiacal: Por definir
Los jugadores deben verificar sus tiquetes en los puntos de venta autorizados para confirmar si resultaron ganadores en alguna de las modalidades disponibles.
¿Cómo participar en Super Astro Sol?
El Super Astro Sol permite una amplia variedad de combinaciones dentro de una misma apuesta. Para jugar, los pasos son simples:
- Escoger un número entre 0000 y 9999.
- Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.
- Opcionalmente, elegir la modalidad “Todos los signos”, que vincula el mismo número a los doce signos del zodiaco.
- Definir el valor de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.
El Super Astro Sol es un juego accesible para diferentes presupuestos, con apuestas que van desde $500 hasta $10.000 por jugada. Todas deben realizarse en puntos autorizados, garantizando seguridad y legalidad en cada sorteo.
¿Ganó? Así puede reclamar su premio
Quienes resulten ganadores deben acercarse a un punto autorizado y presentar:
- Tiquete original en buen estado.
- Documento de identidad con fotocopia legible.
Según el valor del premio expresado en UVT, se pueden solicitar documentos adicionales:
- Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.
- Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.
- Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (máximo 30 días).
Con su propuesta dinámica y diferente, el Super Astro Sol sigue siendo uno de los juegos de azar favoritos en Colombia.
Horarios de otros chances en Colombia
Mañana
Antioqueñita Día
- Lunes a sábado: 10:00 a. m.
- Domingos y festivos: 12:00 p. m.
Dorado Mañana
- Lunes a sábado: 10:58 a. m.
Mediodía y tarde
La Culona Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Cafeterito Tarde
- Lunes a sábado: 12:00 p. m.
Fantástica Día
- Lunes a sábado: 12:57 p. m.
El Samán de la Suerte
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 7:00 p. m.
Paisita Día
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 2:00 p. m.
Chontico Día
- Todos los días: 1:00 p. m.
Sinuano Día
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
- Domingos y festivos: 1:00 p. m.
La Caribeña Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Motilón Tarde
- Todos los días: 3:00 p. m.
Dorado Tarde
- Lunes a sábado: 3:28 p. m.
Pijao de Oro
- Lunes a viernes: 2:00 p. m.
- Sábado: 9:00 p. m.
- Domingo: 10:00 p. m.
- Festivos: 8:00 p. m.
Super Astro Sol
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
Noche
Paisita Noche
- Lunes a sábado: 6:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Chontico Noche
- Lunes a viernes: 7:00 p. m.
- Sábado: 10:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Fantástica Noche
- Lunes a sábado: 8:30 p. m.
La Culona Noche
- Lunes a sábado: 9:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Motilón Noche
- Todos los días: 9:00 p. m.
Cafeterito Noche
- Lunes a viernes: 10:00 p. m.
- Sábado: 11:00 p. m.
- Domingos y festivos: 9:00 p. m.
Super Astro Luna
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Sinuano Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
La Caribeña Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Dorado Noche
- Sábado: 10:15 p. m.
- Domingos y festivos: 7:25 p. m.
Paisa Lotto
- Sábado: 10:00 p. m.
HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co